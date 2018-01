Landu-Landu fortsetter i Tromsø

Rogalandsavis

Viking-trener Bjarne Berntsen bekrefter at Landu-Landu valgte Tromsø.

– Christian har valgt å bli værende i Tromsø, og det må vi bare respektere. Han har fått lite spilletid der oppe av den nye treneren, men at han blir værende for å kjempe seg inn i førsteelleveren er hans valg, sier Berntsen til RA.

Viking har bare én stopper på kontrakt, og selv om Berntsen sier at flere kan spille på stopperplass, erkjenner Berntsen at det kan ha spilt en rolle at Landu-Landu var tiltenkt en stopperplass i Viking.

– Det er godt mulig at våre tanker rundt hvordan Christian passet inn i laget var med på å gjøre utslaget. Vi må tenke på Vikings beste, og nå har vi mange midtbanespillere og få på stopperplass. Det sa jeg til Christian de to samtalene vi hadde, forteller Berntsen.

Fortsetter jakten

Berntsen og Viking fortsetter nå jakten på en midtstopper.

– Det er først og fremst i de bakre rekker vi ønsker å forsterke oss, så vi kommer til å fortsette jakten på en stopper. Den vi ser etter kan både komme fra Norge eller utlandet, og vi har også spillere i vår egen klubb som kan spille på stopperplass. Både Viljar (Vevatne), Steffen (Ernemann) og Kristian (Novak) er aktuelle som midstoppere, sier Berntsen.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte nyheten om at Landu-Landu søndag skal ha takket nei til Vikings tilbud.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsket Landu-Landu til Viking, men nå blir det ikke slik. Vi ønsker ham lykke til videre, sier Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen til Aftenbladet.

