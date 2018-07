Rogalandsavis

Meierigiganten frykter at den ekstreme tørken som får stadig flere bønder til å slakte kyrne sine, skal føre til melkemangel utover høsten og vinteren. Nå ber de regjeringen og bøndene om et krisemøte, skriver Klassekampen.

Tine ønsker et møte tidlig i august.

– Hvis Tine ser behov for et slikt møte, så kommer de til å få det, sier landbruksminister Dale til NTB.

Han mener tidspunktet er bra og tror det da vil foreligge en bedre oversikt over avlingssituasjonen.

