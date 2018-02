Rogalandsavis

Kygo er den første artisten som er bekreftet til årets Utopiafestival. Festivalsjef Espen Yung Svendsen er storfornøyd med bookingen.

– Kygo er kanskje vår tids største superstjerne. Vi er veldig fornøyd med at vi har hanket ham inn, og han var dessuten den mest ønskede artisten på vår brukerundersøkelse etter fjorårets festival, sier Svendsen.

Av de 12.500 publikummerne som var på fjorårets Utopia, svarte 3000 på brukerundersøkelsen. Svendsen forteller at nesten 100 prosent sa de ville ha Kygo til neste års festival.

– Vi tar publikummet vårt på alvor. Det var et sjokkerende høyt antall som ville ha Kygo, og nå kommer han, sier Svendsen til RA.

Eksklusivt

Kygo har hatt en rekke store hits både nasjonalt og internasjonalt, og har i tillegg fått æren av å opptre på noen av verdens største tv-show, som The Tonight Show Starring Jimmy Fallon og The Ellen DeGeneres Show.

I 2015 avsluttet han Nobels fredpriskonsert og fikk også æren av å være artisten som avsluttet sommer-OL i Rio i 2016. Han er i disse dager på verdensturné med sin ”Kids In Love”-turné, og spilte nylig for et utsolgt Telenor Arena.

– Dette blir en ganske eksklusiv konsert, for han har aldri spilt i Stavanger tidligere, og han gjør bare et par andre konserter i Norge i sommer, sier Svendsen.

– Han passer dessuten ekstremt godt til vår pop- og EDM-profil, og han er en artist som faller i smak hos alle aldre. Vi er kjempefornøyde, og tror dette blir veldig populært, legger han til.

12.500 i fjor

Utopiafestivalen ble arrangert for første gang i september 2017, i amfiet utenfor Stavanger konserthus. Den gang med headlinere som David Guetta, Highasakite, Matoma og Lemaitre.

Under festivalhelgen i fjor fant cirka 12.500 publikummere veien til festivalområdet, og både arrangør, politi og publikum var fornøyd med helgen.

Allerede før første festival gikk av stabelen i fjor, annonserte Svendsen at det ville bli ny festival både i 2018 og 2019.

– I mitt hode jobber jeg 10–15 år fram i tid. Vi skal klare å bygge en solid grunnmur, og det får du ikke til i løpet av fem år. Se på Øyafestivalen, for eksempel. De kan sette nesten hva de vil på plakaten, og likevel selge ut lang tid i forveien. De har en luksus mange festivaler higer etter, nemlig å være i en posisjon hvor det er faste og trygge rammer, sa Svendsen til RA i fjor.