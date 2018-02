Rogalandsavis

Innvandrere oppfordres til å lære seg språket og få en utdannelse. Men selv for dem med høy utdannelse – og gjerne gode karakterer – fører bakgrunnen til at de blir diskriminert, skriver NRK.

Forsker May-Linda Magnussen er spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering og står bak forskningen. Hun har intervjuet en lang rekke kvinner med nettopp høy utdannelse og utenlandsk bakgrunn.

– Jeg blir rett og slett forbannet, når jeg ser den systematiske diskrimineringen de utsettes for, sier hun. Anslagsvis 25 prosent av innvandrere med høy utdanning, når ikke opp i søknadsrundene.

– Vi må utvikle målrettede verktøy, for å møte likestillings- og mangfoldsutfordringer, sier Merethe Anette Ryen, som er prosjektleder for et likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune. I kampen mot diskriminering og trakassering, jobber Agder-fylkene for å få til en sertifiseringsordning for arbeidsgivere.