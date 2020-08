Kvinne dømt for drapsforsøk på nabodame

Det var 6. mars i fjor at kvinnen i 70-årene ble knivstukket i en bolig på Nærbø i Hå kommune i Rogaland.

I retten forklarte tiltalte at hun hadde sett seg lei av at naboen beskyldte henne for å være en russisk spion, ifølge avisa. Tiltalte erkjente kort tid etter hendelsen de faktiske forhold, men hun har ikke erkjent straffskyld for drapsforsøk.

I dommen fra Jæren tingrett har retten lagt noe formildende vekt på at tiltalte umiddelbart etter drapsforsøket kontaktet politiet, og at hun da opplyste om og vedsto seg både hendelsen og å ha hatt drapshensikt.

Den 26 år gamle kvinnen er i tråd med aktors påstand dømt til fire år og åtte måneders fengsel. I tillegg dømmes hun til å betale fornærmede 120.000 kroner i oppreisningserstatning.

Fornærmede slapp fra hendelsen uten livstruende skader.