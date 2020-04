Kvelertak holder nettkonsert

Kvelertak sitter ikke stille i karantene da de spiller en direktesendt konsert på nettet fredag klokken 21.

Stavanger-bandet var midt i sin Europa-turné etter sin nye utgivelse «Splid», når koronaviruset begynte å stenge ned store folkesamlinger verden over.

– Vi hadde godt over tre uker igjen av europaturneen vår da verden begynte å stenge ned og vi måtte vende snutene hjem. Vi aner ikke når vi kan gjenoppta aktiviteten, men etter uker i karantene og selv-isolasjon prøver vi å gjøre det beste ut av situasjonen ved å invitere oss selv hjem i stuene deres. 10 April klokken 21.00 gjør vi en en-dags-verdensturne via internet. Det blir åpenbart et litt annerledes show, men vi gleder oss veldig til å spille sammen igjen, skriver bandet på sin Facebook-side.

Konserten spilles inn i Artilleriverkstedet i Oslo og strømmes på vierlive.no og vil koste 100 kroner.

– Det blir mye fysisk avstand mellom oss i bandet på grunn av smittevernsregler, men målet er å gjøre det litt mer intimt for seeren enn en typisk Kvelertak-konsert, sier gitarist Vidar Landa til VG.