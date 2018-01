Kun forsvaret skiller Viking fra favorittene

Rogalandsavis

Med emisjonen spikret er en avtale med kommunen om leie det siste hinderet i den korte horisonten utenfor banen.

Selv om det mot formodning skulle bli et nei sitter jeg med en følelse av at dette vil ordne seg. Viking har selv tatt grep for å øke inntektene og SR-Bank har neppe mye å vinne på å gå bort fra totalavtalen med Viking dersom det skulle bli politisk nei.

Nei kan det selvsagt bli. Det er alltid risiko med å binde seg til langsiktige leieavtaler. Samtidig er det ett argument som ikke har kommet godt nok fram. Dersom kommunen leier Viking stadion vil de kunne droppe planene om en planlagt arena med Obos-liga-format på Madla. Om en mener det er absolutt nødvendig med en slik nummer to-arena for byen – vil den fort koste så mange millioner at en leieavtale på stadion er et godt alternativ.

For Viking vil det viktigste i månedene som kommer uansett være å ruste seg så godt som mulig for et opprykk. Forutsetningene økonomisk er ikke så gode som de kunne blitt ved en konkurs – og med nye pengestinne investorer inn. Dette blir spasering på stram økonomisk line. I alle fall fram tid de får effekt av styrket markedsavdeling. Men det er fullt mulig å få dette til.

Grunnmuren for å lykkes er lagt med ansettelsen av et solid trenerteam. Å hente tilbake salgssjef Børge Moi Nilsen kan på sin side vise seg å være sesongens smarteste signering.

Når det kommer til kjerneproduktet, de elleve som skal løpe ut på banen i kamp om poeng, ser det ikke så helt ille ut – selv om det er åpenbare hull.

Om du leker deg med et Viking i 4-3-3, som fort er naturlig med tilgjengelige spillere, er det kun én lagdel som virkelig skriker etter påfyll.

Angrepsmessig bør Tommy Høiland være en garantist for over 15 seriemål dersom ikke uforutsette ting skjer. En sulten Bringaker er i bakhånd. I en slik formasjon tror jeg Zymer Bytyqi kan få herje på en av vingene. Mitt råtips er at det nye trenerteamet vet nøyaktig hvordan de skal spille på styrkene hans. Da blir han en nøkkelspiller direkte. Det er en katastrofe at klubben ikke har fått mer ut av hans talent. Med en skadefri Fredrik Torsteinbø på motsatt ving, og Stian Michaelsen og Tor André Skimmeland Aasheim i bakhånd – er ikke mange lag veldig mye bedre besatt. Så gjenstår det å se om Zlatko Tripic plutselig kan dukke opp.

En midtbanetrio med Julian Ryerson, André Danielsen og Usman Sale bør også være god nok. To klassiske indreløpere og rutinerte Danielsen i dypet. I bakhånd finner du Steffen Ernemann som et etablert alternativ – supplert av flere yngre spillere. Det største savnet på midten er nok likevel en kreativ dyp playmaker. Om Viking kunne skaffet det til veie ville laget nærmest automatisk blitt mer direkte. Slike spillere ser løsningen lengst borte først og tvinger ofte lagkompisene til å starte på løp.

Keeperplassen er solid nok besatt for å kunne gå opp. Det store spørsmålet er åpenbart bakerst blant utespillerne. Rasmus Martinsen, Viljar Vevatne og Claes Kronberg er de mest åpenbare alternativene nå, men her behøves åpenbart påfyll. Bjarne Berntsen har ymtet frampå at det kan bli omskoleringer. Steffen Ernemann har størrelsen og hodestyrken til en stopper. Så er spørsmålet om han kan kompensere for manglende fart i beina med fart i hodet. Du skal ikke se helt bort ifra det.

Likevel er det åpenbart at det må brukes noen kroner her.

Du kan ikke gå inn i sesongen med så få – og så usikre kort.