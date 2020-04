Kulturarrangementer åpnes – ingen fotball ennå

Følg RA Sporten på Facebook!

Regjeringen har besluttet å endre restriksjonene. Det planlegges å åpne opp for 200 personer fra 15. juni dersom smittespredningen går som planlagt. Helseminister Bent Høie (H) fra Randaberg snakket om prioritering.

– Når vi nå skal åpne opp prioriterer vi det viktigste først, sier Bent Høie på pressekonferansen.

Arrangementene åpnes 7. mai.

– Fra 7. mai blir det mulig med arrangementer på inntil 50 personer, sier Høie.

Kulturarrangementer med inntil 50 personer åpnes det for igjen. Fotballen må vente.

– Det er foreløpig ingen endringer når det gjelder idrettskonkurranse hvor det er fysisk kontakt. Klarer man å holde en meters avstand er de velkommen til å starte opp, sier kulturminister Abid Q. Raja (V), før han fortsetter om idretter med metersregelen:

– Det kan komme avklaringer 7. mai, sier Raja.

– Samfunnet har begynt å gjenåpne. Det må skje gradvis, sier kulturminister Raja.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vært med på arbeidet.

– Da smittespredningen var større rådet vi om to meters avstand. Vi endrer nå fra to meter til en meter. Gjerne mer om det er mulig. Smittespredningen i samfunnet er mindre. Både FHI og Helsedirektoratet mener at det er tilstrekkelig. Det er velidg viktig at vi fortsetter å følge smittevernsreglene, sier Høie.

Rådet om minst en meters avstand gjelder både innendørs og utendørs. Det gjelder også de i risikogruppene.

