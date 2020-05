Fra 4. juni er «Tønes – en teaterkonsert uten Tønes» tilbake på hovedscenen på Rogaland Teater igjen. Det opplyser Rogaland Teater i en pressemelding onsdag.

Dermed blir det duket for teater i mer eller mindre ordinære former etter at scenene har vært koronastengt siden mars.

I «Tønes – en teaterkonsert uten Tønes» ble publikum i høst tatt med på en reise i den finurlige og folkekjære artistens univers, der et spillesugent ensemble imponerte med ulike versjoner av låten i en hyllest til det jordnære, musikken, tekstene og kunstneren bak.

LES OGSÅ: Anmeldelse: Tønes til scenen i all beskjedenhet

Husstandsbilletter

Når det nå åpnes for teaterforestillinger igjen er det under litt andre forhold enn normalt på grunn av hensynet til smittevern. Rogaland teater opplyser at det legges ut både enkeltseter og dobbelseter i form av husstandsbilletter.

Husstandsbillettene er forbeholdt personer fra samme husstand og kan ikke kjøpes enkeltvis.

LES OGSÅ: Dramatisk vinter for norske artister

Smittevern

I teatret er hovedscenen rigget med plass til 50 publikummere. Publikum sitter på annethvert sete, som er adskilt med plexiglass, og på annenhver rad.

Teatret har også laget en enkel huskeliste for å ivareta smittevernhensyn.

– Det er viktig at alle som skal i teateret setter seg inn i rutinene før ankomst, og husker og ta med forhåndskjøpte billetter. Billettluken er ikke åpen under forestillingene, melder teateret.

Fojeen i teateret vil være stengt, men det er mulig å forhåndsbestille snacks og drikke samtidig som en booker billettene.

Snacks og drikke vil da stå klart på setet når en ankommer teatret.

LES OGSÅ: Hedrer Tønes på teaterscenen: – Det er en gavepakke å få lage en forestilling av hans verk