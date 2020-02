Daglig leder Ingvild Bjerkeland slutter i Filmkraft. Bjerkeland avtrer i stillingen etter avtale og vil delta på arrangementer og møter frem til dette.

«Vår daglig leder Ingvild, som til vanlig bor i Haugesund, har takket ja til den nyopprettede stillingen som frivilligkoordinator i Haugesund kommune. Ingvild understreker at hun har hatt en fantastisk tid som daglig leder i Filmkraft, men at hun av familiære grunner har behov for å være mer tilstede i hjembyen Haugesund», skriver styreleder Mariann Bjørnelv i en pressemelding.

Arbeidet med å finne ny daglig starter neste uke, ifølge styrelder Bjørnelv.

LES OGSÅ: (+) God trøkk på Spis for 100 i Stavanger