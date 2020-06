Skal arrangere festival: – Gleden er uendelig stor

– Covid-19-situasjonen gjorde at det lenge var svært usikkert om vi kunne arrangerer regionens vakreste festival nå i 2020. Gleden er uendelig stor over at vi nå har bestemt at vi gjør det med de nødvendige smittetiltakene. Alle involverte gleder seg stort og publikum har fantastiske opplevelser i vente, skriver festivalsjef for Kammermusikkfestivalen, Katrine Lilleland, i en pressemelding.

Årets Kammermusikkfestival, som vil gå av stabelen i Stavanger mellom 4. og 9. august, blir den 30. i rekken. I tillegg til eget jubileum skal også festivalen feire at det er 250 år siden Ludwig van Beethovens fødsel.

– Komponister som Bach og Mozart er åpenbaringens genier, men markerer også slutten på de stilistiske epokene de fødtes inn i; epoker de førte til sitt høydepunkt og strålende endelikt. Beethoven åpnet derimot dører som fortsatt smeller og ikke lar seg lukke. Men hvor kom Beethoven fra, hvem virket sammen og samtidig med ham og hvem tok over stafettpinnen?, skriver Lilleland i pressemeldingen.

I år har festivalen fått med seg sangerne Mari Eriksmoen og Yngve Søberg. I tillegg vil også fiolinistene Johan Dalene og Henning Kraggerud gjeste festivalen igjen, mens multiinstrumentalist Stian Carstensen skal sjonglere alt fra Mozart til Horowitz.

– Men først og fremst skal vi fordype oss i Beethoven og perioden vi har valgt som tema for årets festival: Romantikkens fødsel, skriver Lilleland.

LES OGSÅ: Sløtface kommer med konsertfilm: – Litt annerledes å ikke spille for publikum (+)

Romantikken i mange former

Under festivalen vil publikum få høre både Beethoven, Händel, Mozart og Schubert.

– Romantikken gikk videre i mange former, både under og etter Beethoven. Vi skal raskt, men subtilt berøre alt fra Arvo Pärts lengselsfulle stillhet, barnegeniet Mendelssohn, Johan Svendsens mange ikke-musikalske romanser og Rossini og Paganinis virtuoseri. Milan Kundera har skrevet en av den moderne litteraturens vakreste passasjer hvor han fletter sammen finalen i Beethovens siste pianosonate med opplevelsen av å se sin egen far langsomt forlate livet. Både tekstutdraget og hele sonaten blir å høre i St. Petri onsdag kveld, skriver Lilleland i pressemeldingen.

I tillegg til dette vil det også bli to ulike barneforestillinger under årets Kammermusikkfestival. Én i Stavanger og én på Bryne. Til ungdommen blir det gratis utendørskonsert med bandet TØFL, i tillegg til yogakonsert, pubkonserter med Stian Carstensen og fagprat om Stavangers kulturhistorie de siste 30 årene med Nina Tjomsland og Per Dahl.

Det vil også bli konsert med Susanne Wallumrød som framfører «Song for Europe», komponert spesielt for henne og kontrabassist Dan Styffe, av den britiske samtidskomponisten Laurence Crane.

– Stavanger er en spennende kystby med fantastiske omgivelser som fjorder og hav, fjell, øyer, hvite sandstrender og Preikestolen. Kombinasjonen av unike naturopplevelser og kultur i verdensklasse gjør regionen til et veldig attraktivt reisemål, skriver Lilleland.