Lørdag inviterer Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger til konsert i St. Petri Kirke.

Fakultet arrangerer universitetets julekonsert hvert år, men på grunn av koronasituasjonen blir årets utgave spesiell.

Den populære konserten går hvert år for full kirke, med over 700 publikummere, men i år er det kun femti heldige som får plass på hver av de to konsertene som er satt opp kl. 17.00 og 19.00 lørdag.

– Det er vår gave til byen og en anledning for oss til å dele vår musikk og dans med alle. I år blir det litt annerledes. På grunn av smittevern er det bare noen få som kan få plass i kirken under konsertene. Men heldigvis skal forestillingene strømmes, sånn at vi likevel kan nå ut til alle. Det er vi svært glade for, forteller Morten Wensberg, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Wensberg, som også skal dirigere et av innslagene forklarer at tradisjoner og fellesskap som dette betyr mye, og i år betyr de kanskje ekstra mye.

– Derfor ønsker vi alle hjertelig velkommen til en time med vakker, stemningsfull og jublende julemusikk.

Hardt arbeid i forkant

For studentene på campus Bjergsted betyr julekonsert hardt arbeid, men bidrar også til faglig og sosialt fellesskap i en studiehverdag som har vært preget av den pågående pandemien og de medfølgende restriksjoner.

– Vi lever i en julekonsertboble med intens øving den siste uka. Det er utrolig kjekt, for vi blir som en stor familie, selvsagt innenfor rammene for smittevern, forteller masterstudent Elin Kleppa Michalsen, som blant annet bidrar som solist på bratsj. - Det gir en nostalgisk følelse, og blir ikke julestemning uten Universitetets julekonsert, legger hun til.



Masterstudentene Elin Kleppa Michalsen (t.v.) og Ingunn Korsgård Hagen mener julekonserten er ekstra viktig i år. Foto: Agnete in’t Veld Bendiksen/UiS

Ingunn Korsgård Hagen er enig i at julekonserten har stor betydning for studentene.

– Det er veldig gøy at alle studenter ved fakultetet samarbeider på tvers, særlig i disse tider hvor vi har tilbrakt mye tid alene på øvingsrom, sier Hagen, som i tillegg til å ta andre året på Master i utøvende musikk, er ansatt som assistentdirigent ved Stavanger Symfoniorkester.

– Vi er veldig takknemlige for at vi kan gjennomføre Universitetets julekonsert, og ekstra stas med to konserter på en kveld. Alle de andre julekonsertene mine har blitt avlyst, forklarer Hagen.

Mange bidrag

Både studenter og ansatte ved fakultetet i Bjergsted bidrar i programmet med musikk og sang for varierte besetninger.

Programmet åpner med tradisjonelt julerepertoar ved Bjergsted messingensemble og avsluttes med Deilig er jorden fremført av Bjergsted symfoniorkester og sangere fra fakultetets sangseksjon.

I tillegg bidrar Bjergsted vokalensemble, Bjergsted kammerkor, Bjergsted blåseensemble og saksofonkvintett fra jazzavdelingen med musikk av Terje Hadland, Lars-Erik Larsson, Ralph Vaughan-Williams, Kim André Arnesen, Erlend Skomsvoll og Michael Praetorius.

På grunn av Covid-restriksjoner vil det være begrenset tilgang til kirkerommet.

Fakultetet har derfor valgt å strømme forestillingen i sin helhet. RA viser konserten i samarbeid med UiS og fakultetet.