Må avlyse turneen - show i Stavanger og Sandnes ryker

Hanne Sørvaags Meg og Dolly skulle vises overalt i landet denne høsten. Nå er turneen avlyst, opplyses det i en pressemelding onsdag morgen.

«I forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien viste helseminister Bent Høie på en pressekonferanse fredag 7. august, til et reelt vedtak i henhold til smittevernlovens §4-1 om at det ikke åpnes for arrangementer over 200 personer i salen i, samt at det ikke kommer ny informasjon om videre åpning eller stenging, før i september.

Med dette vedtaket er det dessverre ikke mulig for oss å gjennomføre den planlagte turneen med MEG OG DOLLY høsten 2020, med henvisning til force majeure, og det er derfor med tungt hjerte vi nå må avlyse turneen».

– Vi skulle så gjerne ha spilt denne forestillingen høsten 2020 for alle som hadde kjøpt billetter. 14.000 håpefulle hadde gledet seg til denne forestillingen så det er med tungt hjerte vi må avlyse hele høst turneen men vi har ikke noe valg med de vedtak som gjelder for kulturbransjen akkurat nå, forteller produsent Kim Are Røsok

Arrangøren skriver at de vil gjøre sitt beste for å finne en ny tid for denne turneen.



– Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021. Alle som har kjøpt billetter vil få refundert disse hos sitt lokale kulturhus forteller Røsok.

