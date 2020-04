Filmkraft deler ut flere stipender – 625.000 skal fordeles

Filmkraft ønsker å stimulere til kreativitet og nytenkning i en krevende tid. Derfor utlyste de 20 stipend på 25.000 kroner til vår regionale filmbransje hvor Filmkraft oppfordret filmarbeidere i alle fagfunksjoner til å søke.

Søknadsfristen var 1. april. 2. april behandlet Filmkraft 52 søknader på KRAFTstipend.

«Grunnet veldig mange sterke søknader har filmsenteret valgt å høyne potten og deler ut 25 stipend på til sammen kroner 625.000», skriver Filmkraft i en pressemelding.

Følgende personer mottar KRAFTstipend:

Arne Gunnar Olsen

Frida Feline Nilsen

Håvard Hanasand

Silje Salomonsen

Torstein Grude

Helge Kallevik

Tobias Aksdal

Gary Cranner

Jarle Bjørknes

Bjørn Eivind Aarskog & Christer Aanestad Lende (felles prosjekt)

Fredrik Hana

Arild Østin Ommundsen

Håvard Rosenberg

Tine Simi Brun

Marius Lunde

Lina Helvik

Peter Ask og Svein Molaug (felles prosjekt)

Jon Garcia de Presno

Vegar Hoel

Kristian B. Walters

Nils Petter Devold Midtun

Erlend Bjelland

Kristoffer Joner og Reidar Ewing (felles prosjekt)

Rune Sørensen

Thomas Mortveit

«Filmsenteret ønsker å presisere at vi dessverre ikke kan gi driftsstøtte til selskaper, men vi kan fortsette å støtte de gode historiene og kompetansehevende tiltakene. I denne vanskelige tiden kan Filmkraft hjelpe aller mest med tilskudd til prosjekter, og vi vil gjøre alt vi kan for at midler til utvikling og produksjon kommer ut så raskt som mulig til søker».