Cezinando er klar for Utopia 2021. Det opplyser festivalen i en pressemelding onsdag.

– Det er med stor glede Cezinando kommer tilbake til Utopia. Hans siste album har gått på repeat på kontoret her siden det ble sluppet, og vi vet hvor deilige liveshows han leverer», sier festivalsjef Espen Yung Svendsen, som forteller at artisten også sto på Utopia-scenen i 2017.

En samlet musikkpresse og en stadig voksende fanskare har applaudert Cezinandos musikalske univers helt siden han slapp debuten «Cez 4 Prez» som 16-åring.

Mange priser

Med utgivelser som «framtid:sanntid», «Barn av Europa» og «Noen ganger og andre», har han for alvor befestet sin posisjon som en kraft å regne med på den norske musikkscenen.

Cezinando har preget hitlister og radiobølger, og har blitt belønnet med en rekke priser; blant annet Spellemann i kategoriene Årets Tekstforfatter, Årets Urban og Årets Album.

Han har også markert seg som liveartist, og har tatt konsertgjengere landet over med storm med sine eksplosive show. I 2017 stakk han av med prisen for Årets Live under P3 Gull.

Femte album

I februar slapp han sitt femte album «Et godt stup i et grunt vann», som har mottatt strålende anmeldelser fra en samlet musikkpresse og låtene har på kort tid blitt mye spilt på Spotify.

Før COVID-19 gjennomførte han to utsolgte konserter på Sentrum Scene i Oslo, og egentlig skulle han spille noen av landets største festivaler i sommer. Men disse ble som kjent avlyst.

– Nå venter heller en fullspekket festivalsommer neste år, deriblant Utopia, sier Yung Svendsen.

Nylig ble også den norske popstjernen Astrid S. klar for neste års Utopia.

