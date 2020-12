Børster støv av gammel juleklassiker

Mongoland er filmen som startet Stavanger-bølgen for snart 20 år siden. Det er debutfilmen til regissør Arild Østin Ommundsen og skuespillerne Pia Tjelta, Kyrre Haugen Sydness og Vegar Hoel. Kristoffer Joner hadde gitt opp ideen om en trygg jobb som skuespiller fram til Mongoland banet vei for det som er en av Norges beste skuespiller-CVer. For mange nordmenn har Mongoland blitt en viktig del av førjultradisjonen, på linje med Love Actually og Grevinnen og hovmesteren.



«Jeg vil bare benekte på det sterkeste at det er jeg som har satt ut ryktet om at Mongoland er mer populær enn Jesus… Men om så var, så er det religionsfrihet i dette landet. God Jul!», sier Kristoffer Joner i en pressemelding.

Sammen med Pia Tjelta og Arild Østin Ommundsen jobber Joner med oppfølgeren til klassikeren – og 10. desember har den remastrede versjonen av originalfilmen premiere på utvalgte kinoer.



«Det er utrolig hyggelig at det er så mange som har tatt til seg Mongoland som en førjulstradisjon og vi er glade for å kunne gi dem filmen i enda bedre kvalitet», sier regissør Arild Østin Ommundsen. Når Mongoland nå slippes på kino er det med forbedret bilde og lyd, uten at filmen mister filmuttrykket. Filmen vises på utvalgte kinoer over hele landet. I tillegg blir den tilgjengelig på den norske strømmetjenesten Nettkino og hos underholdningsleverandøren Altibox.