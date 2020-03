Avlyser alle forestillinger

Rogaland Teater skriver på sine nettsider at arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem. FHI anbefaler derfor å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses.

– Forestillinger ved Rogaland Teater rammes ikke av disse ettersom vår største kapasitet er 350 seter. Men – alle offentlige arrangementer med over 100 besøkende skal ha egen risikovurdering, som skal godkjennes av Stavanger kommune, skriver teateret på sine nettsider.



– Med bakgrunn i risikovurderingen som teatret har foretatt internt, har vi kommet frem til at det ikke vil være forsvarlig å opprettholde våre publikumsaktivteters, skriver de videre.

I forlengelse av dette velger Rogaland Teater å avlyse alle forestillinger og sette andre aktiviteter, som klubb i Barne-og ungdomsteatret og omvisninger m.m, på pause til og med 22. mars.



– Det er selvsagt med tungt hjerte vi avlyser våre forestillinger, men som teater tar vi anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Stavanger kommune på største alvor. Vi gjør hva vi kan for å løfte vårt ansvar i den pågående helsedugnaden som finner sted i forbindelse med å begrense koronaviruset, skriver teateret.



– Vi beklager til alle som får endret planene om å gå i teatret, men håper på forståelse for dette tiltaket og deltakelse i helsedugnaden, fortsetter de.



Alle som har kjøpt billetter til forestillinger blir kontaktet av teatret i forbindelse med bytting og refusjon. Teateret opplyser at det er viktig at kundene ikke tar kontakt med teatret.

– Vi kommer med løpende informasjon fra teatrets side om situasjonen, melder de.

De ber publikum ta kontakt på billettsalg@rogaland-teater.no i forbindelse med bytting og refusjon av billetter.

Dramakortbilletter er 0-kroners billetter og har derfor ikke krav på refusjon, opplyser de.