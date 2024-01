Trans Pride i Stavanger: – Er ikke transfolk sine liv verdt like mye?

– Det blir fester, foredrag, litteraturkveld, aktiviteter på Universitetet i Stavanger og mye mer, lover Karoline Skarstein, leder i FRI Rogaland.

Skarstein forteller til RA at Trans Pride minner litt om Skeivå, bare at det blir uten parade og i litt mindre skala.

Trans Pride arrangeres i samarbeid med Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, Skeive Studenter og PKI.

– Det har blitt arrangert i alle de store byene tidligere, men nå er det endelig vår tur, sier Skarstein.

Levekår

– Jeg skulle ønske flere kjente transfolk. Kanskje debattene hadde vært annerledes, kanskje kommentarfeltene hadde vært roligere. Jeg hørte noen nylig omtale «transdebatten» som den mest betente debatten i vår tid. Og det forundrer meg veldig at det har blitt sånn. Det som for meg og andre transfolk bare er hverdag, er tydeligvis helt ekstremt kontroversielt og vanskelig for enkelte å forstå eller akseptere, sier Skarstein før hun fortsetter:

– Det verserer så mange skremmebilder og så mye ideer og rykter om hva «transbevegelsen» er for noe. At jeg frykter jo av og til at vi er i ferd med å glemme at dette ikke bare er debatt om «woke» eller teoretiske fenomener, dette handler om reelle menneskers liv og opplevelser. Vi er folks naboer, familiemedlemmer, kollegaer. Og når vi vet at levekårene til transfolk er så mye dårligere enn levekårene til resten av befolkningen, så blir jeg jo litt frustrert. Hvorfor er det ingen som vil snakke om det?

– Er ikke transfolk sine liv verdt de samme kårene som alle andre liksom?, sier Skarstein.

Hjelp og trygghet

Hun påpeker at for foreldre til transfolk er den debatten langt viktigere enn teoretiske diskusjoner om transfolk i OL eller i fengsler.

– Jeg kjenner så mange fantastiske foreldre som kjemper hver dag for at ungene deres skal bli tatt på alvor. At de skal få den hjelpen de har behov for, tryggheten til å kunne være åpen og ikke minst anerkjennelsen for den barna deres er. De bekymrer seg for tryggheten til barnet sitt i gaten, mens i avisene diskuterer man teoretiske problemstillinger som transpersoner i toppidretten.

– Vi må ta samtalen ned til det faktisk dreier seg om. Om de faktiske livene transfolk lever, understreker FRI-lederen.

Inspirert av Bergen

Hun påpeker at det er viktig at man tar jobben med å løfte transfolk, og skape trygge rom for minoritetene.

– Samtidig vil vi også gi andre muligheten til å delta, muligheten til å bli kjent med transfolk, og kanskje få økt forståelse, kanskje lære noe. Derfor skal vi ha fester hvor transfolk, skeive og andre kan ha det kjekt sammen. Men også ha foredrag, live podkast, panelsamtaler, forestillinger og annet i løpet av uken som på forskjellig vis både er kjekt og kan gi innsikt.

– Dette er første gang vi gjør det. Det begynte som en liten idé i fjor. Så jeg håper jo folk også vil komme. At vi klarer å lage noe som transfolk opplever som tilgjengelig og trygt men også noe som kan være interessant og spennende for alle å få med seg noe av.

Skarstein sier hun ble inspirert da hun var i Bergen i fjor, på det som etter hvert har blitt en etablert festival der kalt «trans awareness week», arrangert av PKI.

– Det å sitte på Bergen Kjøtt der og se transfolk ramle inn døren. Og kjenne på at jeg en gang for tolv år siden følte jeg måtte rømme fra den byen for å komme ut var ganske spesielt. Det varmet skikkelig. Et tegn på at ting har gått framover siden den gang. Og det skyldes nok dels hardt arbeid fra gjengen i Bergen som arrangerer. Og jeg tror Stavanger også trenger en slik arena.

– Jeg vet allerede om transfolk som også skal vende hjem for å delta. Og det betyr mye. Så har det vært utrolig kjekt å se hvor mange som også har vært engasjert når vi har tatt kontakt og luftet ideen om Trans Pride i Stavanger. Det virker som det er mange som kjenner på et behov for å skape en annen samtale rundt kjønnsmangfold her i byen.