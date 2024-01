Åpner årets første utstilling: - Høytidelig

På lørdag åpner nemlig en splitter ny utstilling, som også er årets første. Da slippes publikum inn til utstillinger av Robin Danielsson som jobber med tekstil, maleri og skulptur og Gunnhild Torgersen som jobber med keramikk og glass.

Gunnhild Torgersen Kunstner Gunnhild Torgersen er på plass på Hå gamle prestegard for å installere utstillingen som åpner på lørdag. (Hå gamle prestegard)

På prestegården gleder de seg nå til å ta imot publikum, ifølge Kjersti Austdal, som har ansvar for formidling og markedsføring ved Hå gamle prestegard.

– Robin Danielsson representerer flere sider av det som Hå gamle prestegard ønsker å vise til vårt publikum. Arbeidene hans er gjort i flott håndverk med nydelig gjennomføring. Dette i kombinasjon med ornamentikk, organiske former og figurative motiv vil skape nysgjerrighet og interesse blant publikum, sier Austdal til RA.

Robin Danielsson Kunst av Robin Danielsson, som er aktuell med ny utstilling på Hå gamle prestegard. (Tove Sivertsen)

Knyttet til plassen

Når det gjelder Gunnhild Torgersen var kunstteamet ved prestegården ikke i tvil om hvor arbeidene hennes ville passe best.

– Vi så med en gang for oss at verkene hennes hadde passet perfekt i den nyrenoverte løa med vinduer ut mot strandgravfeltet og Nordsjøen, sier Austdal.

Gunnhild Torgersen Kunst av Gunnhild Torgersen, som er aktuell med ny utstilling på Hå gamle prestegard. (Hå gamle prestegard)

Kunstneren fikk litt mindre tid på seg enn det hun hadde sett for seg, men etter en befaring i lokalene på prestegården falt brikkene likevel raskt på plass.

– Vi setter pris på når kunstnerne knytter arbeidene sine til plassen her og det har Torgersen gjort i utstillingen «Botnar». De store krukkene og glassarbeid hengende fra taket vil skapene en stor kunstopplevelse, forteller Austdal til RA.

Langtidsplanlegging

Utstillingsprogrammet på Hå gamle prestegard planlegges langsiktig. Det vil si mellom ett og tre år i forkant. Året på kunstgården deles inn i fem utstillingsperioder og viser 2–4 utstillinger i hver bolk.

– Når vi setter sammen et årsprogram ser vi på variasjon, og vil dekke ulike teknikker, som maleri, tegning, skulptur, installasjon, forklarer Austdal.

Variasjon er også et stikkord når det gjelder kunstnerne som stiller ut. På Hå gamle prestegard tar de selv initiativ til de fleste utstillingene og kontakter kunstnere selv. Samtidig blir er de åpne for kunstnere som søker utstillingsplass. Mange kriterier spiller med andre ord inn når programmet formes.

– Vi ser på aldersspennet fra helt nyutdannede til mer erfarne kunstnere. Vi skal være en visningsplass for kunstnere i regionen, men også vise kunst fra andre deler av landet og verden. Noen utstillinger som har et bredt nedslagsfelt og noen er smalere. Største delen av utstillingene blir til etter initiativ fra oss. Vi tar kontakt med kunstnere vi synes virker spennende eller som arbeider med et tema vi vil ta opp, forteller kunstformidleren.

Utfordre publikum

På prestegården er de opptatt av å utfordre publikum. Samtidig skal kunstformidlingen være klar.

– Vi ønsker å gi publikum god informasjon slik at alle kan få noe ut av et kunstbesøk enten en besøker sitt første galleri eller er en erfaren kunstkonsument, sier Austdal til RA.

Nå brukes de siste dagene til finpuss fram mot lørdagens åpning, og det står litt av hvert på planen for selve åpningsdagen. Denne gongen er forfatter Anne Kleiva og geolog Siri Gloppen invitert spesielt til å holde åpningstale og snakke om utstillingene.

– Det er alltid noe høytidelig og ekstra med åpningene. Det gleder vi oss til. Ellers skal også begge kunstnerne ha omvising i utstillingene sine på søndag, opplyser hun.

På prestegården har de stor tro på en god start på året og håper at begge utstillingene blir godt mottatt.

– Vi håper at folk som kommer bruker god tid i utstillingene. I løpet av våren skal også rundt 500 skoleelever få oppleve utstillingen til Robin Danielsson, gjennom den kulturelle skolesekken. Vi ser fram til å se hvordan 6.-klassinger tar imot kunsten hans.

Utstillingstekniker Bjørnar Hesby jobber med montering på Hå gamle prestegard. (Hå gamle prestegard)

Gode besøkstall

Når årets første utstilling åpner, er det med et håp om at en god trend for besøkstall fortsetter. Fjoråret var nemlig et godt år for Hå gamle prestegard, med høye besøkstall gjennom hele året.

– 2023 var et spesielt år for oss, med to jubileer. Det ene på Obrestad fyr som ble 150 år og det andre markerte at det var 40 år siden Hå gamle prestegard åpna. I den sammenhengen hadde vi jubileumsutstillinger, foredrag og feiringer. Det har vær en trend den siste tiden at både Obrestad fyr, kafeen og utstillingene har hatt økning i antall besøkende. Det håper vi at fortsetter i 2024. Vårt mål er uansett å gi en best mulig opplevelse til alle som kommer hit, avslutter Austdal.

---

Fakta: Hå gamle prestegard

Hå gamle prestegard er en kunst- og kulturinstitusjon i et tradisjonsrikt og vernet anlegg.

Anlegget, som ligger ved havet nær Obrestad fyr, består av ulike jærhus, som våningshus og andre driftsbygninger som huser utstillinger med norsk og internasjonal samtidskunst og kulturhistoriske utstillinger, formidlingssalg av kunstverk, kafé med lokale matvarer og utleie av lokaler.

Her arrangeres både konserter og konferanser, og litteratur- og temakvelder. Det gis også omvising etter avtale.

Prestegarden er en av de mest besøkte utfartsstedene på Jæren, og er eit godt utgangspunkt for kortere og lengre turer langs Kongevegen og Nordsjøvegen.

Anlegget er ein del av Hå kommune sin kulturminneplan. Området rundt Hå gamle prestegard har e rik historie som går 9000 år tilbake i tiden.

Kilder: Hå gamle prestegard/Hå kommune

---