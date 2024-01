Stavanger får nytt litteraturhus: - Viktig for bransjen

Bokhuset i Kirkegata åpnet i 2017. Konseptet er tuftet på et samarbeid mellom Psykopp og en rekke andre forlag. Psykopp har stått for lokaler og har fungert som en organisator for fellesskapet. Nå har Bokhuset vokst ut av strukturen og lokalet i Kirkegata.

- Vi har høyere ambisjoner og trenger økt tilskudd. Det krever at vi er en selvstendig organisasjon og det er vi nå, sier Iselin Kleppestø Thorsen, prosjektleder for det nye litteraturhuset og initiativtaker til etableringen av Bokhuset.

25. september i fjor ble derfor Bokhuset offisielt en egen forening. I høst flytter de inn i Østre bydels kulturelle mekka. 1. etasje i Johannes gate 21 er deres nye adresse. Bygget er eid av Holme Holding. Samme aktør eier naboen Erfjordgata 8, hvor, blant annet, Elefantteateret og arbeidsfellesskapet Elefant holder til.

Dette gir ny frihet for Bokhuset, forteller Eirik Bø, programrådsleder og styremedlem for Bokhuset. Bø er også forlagssjef i Pelikanen.

– Nå står vi sterkere til å bygge opp organisasjonen og søke større penger til å bygge ut den nye arenaen. Dette er et hus som drives fram av kreftene som ønsker å bruke det, sier han og legger til:

– Bokhuset har blitt en møteplass for forlag, forfattere og lesere. Det skal vi fortsette å være, sier Bø.

Mange av samarbeidspartnerne til Bokhuset blir nemlig med videre inn i det noe mer luftigere lokalet. Blant dem er Forfatterlaget, oversetterforingen, studentorganisasjoner. Disse organisasjonene har representanter i styret og stiftelsesgruppen.

Utleier Holme Holdning skal totalrenovere lokalene. Gjengen bak det nye litteraturhuset skal bruke våren til å skaffe midler til å finansiere bygging av scene. Fra venstre: Iselin Kleppestø Thorsen, prosjektleder for Bokhuset, Eirik Bø, programrådsleder og styremedlem og Patrick Petterson, produsent for Bokhuset. (Mari Wigdel)

Skriveskole og Obstfelder-festival

Hva skal skje her?

– Scenearrangementer, samfunnsdebatter, litterære arrangementer. Det skal også være en scene for forfatterlaget. Stavanger trenger flere småscener og vi vil programmere alt vi synes er spennende. Det skal også være en scene for andre som vil arrangere noe, sier Eirik Bø.

Gjengen bak litteraturhuset ønsker også å teste egen skriveskole og en Obstfelder-festival.

– Obstfelder-navnet må stjeles tilbake og arven fra Sting med opplesning vil vi få tilbake. Jeg ser for meg en egen opplesningsfestival som heter Obstfelder-dagene. Det blir kjekt å få på plass, sier Bø og røper at forfatter Jan Erik Vold har takket ja til å bli med på festivalen. Målet er å arrangere den allerede i høst, sier Bø.

Bø understreker at litteraturhuset skal være samlende for bransjen.

– Vi vil skape en mer levedyktig litteraturbransje i Rogaland hvis man organiserer seg mer sammen. I Oslo har man flere møtesteder, men her trengs det at forlag og forfattere og de kreative miljøene snakker med hverandre og skaper noe sammen. Man står relativt svakt i et nasjonalt perspektiv, sier Bø.

Er det grobunn for et større, privat litteraturhus i Stavanger eller er behovet allerede dekket av Sølvberget?

– Behovet er på ingen måte dekket. Vi har sett de siste årene er at vi trenger varierte scener. Små og store, dag og kveld. Problemet for litteraturen er at den ikke har hatt så mange scener. Sølvberget har dratt lasset alene og vi ser at vi har godt av hverandre, sier Bø.

At det kan komme mer bredde i litteraturformidlingen, tror Bø er positivt for siddisenes interesse for litteratur.

– Man bygger et større publikum når man klarer å ha større bredde. Da kan flere bli interessert i litteratur. Uansett kunstart trenger man vekselvirkningen mellom det etablerte og det mer indieaktige. Vi vil være en mer eksperimenterende indiescene som er med på å nære opp under litteraturfeltet, sier Bø.

Eirik Bø, Patrick Petterson, produsent for Bokhuset, og Iselin Kleppestø Thorsen. (Mari Wigdel)

Mangler penger: - Det skal gå

– Føler dere at dere satser?

– Ja! Det er spennende, sier Thorsen.

Eirik Bø fortsetter:

– Det er ingen garanti for at dette går i boks. Pengene er ikke på plass enda. I år trengs det en større investering til både scenen og til stillinger. Inntil nå har mye vært drevet av frivillighet, men det går ikke lenger. Nå må det penger inn til drift og til å bygge opp scenen, sier Bø.

På lederplass i Dagbladet i desember ble kulturminister Lubna Jaffery beskyldt for å drepe lesergleden. Dette fordi hun fjerner støtte til litteraturorganisasjoner, på tross av at Pisa-undersøkelsen avdekker at nesten en tredjedel av elevene ligger på laveste nivå i lesning. Dagbladet mener litteraturhusene og litteraturfestivalene er en plass i samfunnet hvor barn og unge kan oppdage litteraturens magiske verden.

– Dere har mindre å rutte med. Hvordan skal dere få tak i penger?

– Mye av offentlige midler har røket. Vi får se om private investorer og gavene kulturelle filantroper finnes i Stavanger. Vi må satse på en blanding av offentlige og private midler, sier Bø.

Men Bø og Thorsen er ved godt mot likevel.

– Vi har litt søknader å skrive og noen frierier å begå, men dette er innenfor rekkevidde, sier Thorsen.

