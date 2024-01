Hun er Årets stavangerkunstner

Musiker, komponist og kulturarbeider Emilie Eie er utnevnt til Årets stavangerkunstner 2024. Prisen deles ut årlig av Stavanger kommune, noe de har gjort siden 2003.

Eie er for tiden aktuell både med soloprosjekter og i ulike band, som VALP og Kåte Klør. Musikeren sitt sterke og varierte musikalske uttrykk har fått gode anmeldelser. I tillegg har Eie markert seg som en modig samfunnsdebatt som setter viktige temaer på agendaen, står det i kommunens pressemelding.

− Jeg er veldig overrasket og takknemlig, men samtidig også glad for at hard jobbing blir lagt merke til. Med pengene fra prisen trenger jeg ikke å sette nye prosjekter på pause, men får frigjort tid til å lage ny musikk. Nå vet jeg at det går fint, sier Eie.

Årets stavangerkunstner Emilie Eie (i midten) med varaordfører Henrik Halleland og ordfører Sissel Knutsen Hegdal på henholdsvis venstre og høyre side. (stavanger kommune)

Det er ordfører Sissel Knutsen Hegdal som sto for overrekkelsen av prisen under et arrangement på Breitorget tirsdag 9 januar.

− Emilie Eie er en svært spennende artist og en god representant for musikklivet i Stavanger. Jeg er glad for at Eie i tillegg engasjerer seg bredt for andre i det lokale kulturlivet, og på den måten er et godt forbilde for andre som drømmer om å leve av musikk, sier Knutsen Hegdal.

Årets stavangerkunstner 2024 har, blant annet, en bachelor og videreutdanning i utøvende jazz/improvisasjonsmusikk fra UiS. Eie jobber som instruktør ved AKKS Stavanger, som er en idealistisk musikkorganisasjon som jobber for likestilling og kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

Prisvinneren skriver jevnlig kommentarer i Stavanger Aftenblad, og har tatt opp problemstillinger rundt likestilling i musikkbransjen.

Som Årets stavangerkunstner mottar Eie et grafisk arbeid av Lasse Skarbøvik og et stipend på 100.000 kroner.

