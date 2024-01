Stor økning for Sølvberget: – 2023 var et knallbra år

For Sølvberget og bibliotekene i Stavanger har nemlig 2023 vært et knallbra år, skriver Sølvberget selv på sine nettsider.

Antall førstegangsutlån var 470.631, som er 6,8 prosent mer enn 2022. Dette er høyeste utlånstall siden 2011, ifølge Sølvberget.

– Det er utrolig kjekt at så mange bruker Sølvberget og bibliotekene i Stavanger, både som møteplass, for å låne bøker og for å gå på arrangement. Årets tall er formidable, sier vikarierende bibliotek- og kulturhussjef Thina Hagen.

Thina Hagen Vikarierende bibliotek- og kulturhussjef ved Sølvberget, Thina Hagen. (Sølvberget)

Steg med 9 prosent

Besøkstallet steg med 9 prosent i forhold til året før. Det var totalt 1.330.664 (ikke inkludert kinobesøk) på alle kommunens biblioteker.

– Dette svarer til at hver innbygger i Stavanger kommune skulle ha besøkt et av Sølvbergets biblioteker 9 ganger i løpet av året.

De mest lånte bøkene bød også på en topp fem-liste som kanskje er noe overraskende, der tre av de fem mest lånte var norske bøker.

Topp fem voksenbøker:

Hvis det skulle komme et menneske av Thomas Korsgaard

av Thomas Korsgaard De tre av Valérie Perrin

av Valérie Perrin Gjestene av Agnes Ravatn

av Agnes Ravatn Winterferie av Janne Stigen Drangsholt

av Janne Stigen Drangsholt De uverdige av Roy Jacobsen

Topp fem barnebøker:

Portaltreet . Første del. av Malin Falch

. Første del. av Malin Falch Portaltreet . Andre del. av Malin Falch

. Andre del. av Malin Falch Hundemannen av Dav Pilkey

av Dav Pilkey Håndbok for superhelter. Del 1. Håndboka av Elias Våhlund

av Elias Våhlund Håndbok for superhelter. Del 2. Røde maske av Elias Våhlund

Kapittel-suksess

Besøkstallet på arrangementer inklusive utstillinger endte på 70.560 i 2023. Det er også en solid økning på 5,6 prosent i forhold til 2022.

I tillegg hadde Kapittelfestivalen 11.476 besøkende.

– En av fjorårets store suksesser var Kapittelfestivalen som hadde rekordmange besøk. Jeg er utrolig stolt av å se hele organisasjonen jobbe for felles mål. Det er fantastisk å se hva vi får til i løpet av et år, sier Thina Hagen

---

Nøkkeltall for Sølvberget 2023 (sammenlignet med 2022):

Totalt utlån: 470.010 (+6,8%)

Totalt besøk: 1.330.664 (+9%)*

Antall arrangement: 2232 (+14,5%)**

Besøk på arrangement og utstillinger: 70.560 (+5,6%) **

Besøkende på klassebesøk: 9992 (-6,2%)

Besøkende på Kapittelfestivalen 2023: 11.476 (+3,2%)

* Inkluderer Sølvberget og bibliotekene på Madla, Rennesøy og Finnøy (ikke inkludert Odeon kino sine besøkstall).

** Kapittelfestivalens arrangement er ikke medregnet her.

---