Stavanger Symfoniorkester skal ha dataspill-konsert

Stavanger Symfoniorkester (SSO) framfører musikk fra dataspill live torsdag 25. april i Stavanger konserthus. Cecilie Christ, som er kommunikasjonssjef for SSO, røper at interessen er stor.

– Konserten ble sluppet bare noen dager før jul og har blitt godt mottatt. Den har allerede solgt flere hundre billetter. SSO skal også spille tilpasset skolekonserter for ungdomstrinnet, sier Christ til RA.

– Men hvorfor skal egentlig SSO framføre musikk fra spill/gaming-verden?

– SSO har framført spillmusikk flere ganger tidligere og det har alltid vært veldig populært blant publikum. Gaming og videospill er blitt en populær kulturaktivitet og mange har et forhold til spillmusikken. Mange gamere hører på mer orkestermusikk enn de er klar over, kanskje de til og med lytter mer til orkestermusikk enn kjernepublikummet til SSO. Denne kvelden får musikken spille hovedrollen, sier kommunikasjonssjefen.

Nye publikummere

Hun påpeker at disse konsertene helt klart tiltrekker seg mange nye publikummere, i tillegg til mange av de lojale konsertgjengere.

– På disse konsertene ser vi at flere menn kjøper billetter enn på en ordinær SSO-konsert, og at gjennomsnittsalderen er yngre. Her kommer det ikke-gamere og gamere i alle aldre, vennegjenger, og fedre med poden, sier Christ.

– Hva kan publikum forvente seg denne kvelden?

– SSO spiller musikk fra kjente spill som Age of Conan, Final Fantasy, Assassin’s Creed IV, HALO, Sonic the Hedgehog, Rayman Legends, Super Mario Rabbids Kingdom/Sparks of Hope og Skyrim. Så hva har disse spillene egentlig til felles? Musikk komponert av talentfulle komponister og framført av profesjonelle orkestermusikere.

Christ understreker at videospillindustrien har opplevd massiv vekst, og at spillmusikk er en viktig del av spillopplevelsen.

– Filmmusikk og spillmusikk har til felles at den bidrar til å forsterke stemninger, atmosfære og handling, uten å fjerne oppmerksomheten fra det som skjer. På denne konserten skal musikken få all oppmerksomheten. SSO skal rett og slett gi den hovedrollen og plassen den fortjener.

– Og som en kollega sa; «Det som fascinerer meg mest med spillmusikk, er at musikken fra de eldste spillene vi skal spille er skrevet for 16-bit-konsoller. Sonic på Sega Mega Drive, for eksempel. Da hadde komponisten så utrolig få toner å bruke om gangen, at hver tone måtte funke maks. Selv om jeg ikke har spilt spillene på over 20 år, kan jeg lukke øynene og høre musikken fra alle favoritt-zonene (hver verden i Sonic heter en «zone»), til tross for at den ble komponert for kun 16 bit. Nå tar vi den musikken ut i orkestermediet – som er så stort du får det – og det synes jeg er enormt spennende.»

Binder konserten sammen

Guttorm Andreasen er konferansier denne kvelden.

– Guttorm er en musikknerd og -formidler av dimensjoner og har bred kompetanse på de fleste sjangre. Han behersker kunststykket å formidle info og fakta på en engasjerende og gjenkjennelig måte, og vil binde sammen konserten på mesterlig vis for både gamer-ører og klassisk musikkører, sier Christ.





---

Fakta om «Score – Orchestral Game Music»

Hva: Spillmusikk framført live av Stavanger Symfoniorkester.

Når: Torsdag 25. april, kl. 19:00

Hvor: Fartein Valen, Stavanger konserthus

Varighet: Ca. 2 timer, inkludert pause

Medvirkende: Jonas Bürgin, dirigent, Kine Sandtrø, sopran, og Guttorm Andreasen, konferansier.

Konserten produseres av: The Concert Factory AB

---