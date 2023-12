Redaktør-exit fra fengsel ble ikke førstesidesak

Børge Olsen-Hagen var på papiret og i avisens rolleliste, fortsatt redaktør i 1ste Mai – selv om førsteside-henvisningen under avisens tittelhode fortalte at bladet ble «redigert av Jens Amundsen» – men Olsen-Hagens frigivelse fra fangetilværelsen, fikk ikke plass på avisens førsteside. Den ble bare forkynt for leserne nederst på side 2. Meldingen – som var hentet fra Arbeiderbladet og formidlet gjennom Arbeidernes Pressekontor – var blitt utstyrt med tittelen «Tranmæl og Hagen løslatt». At etternavnet til Olsen-Hagen bare ble Hagen, skyldes sannsynligvis at hele navnet ikke ville ha fått plass på en trespalter med den valgte skriftstørrelsen. Dermed ble det gjort kort prosess – Olsen-bokstavene ble liggende i typografens settekasse.

Nå skulle man kanskje tro at denne frigivelsen av avisens redaktør og partiets lokale frontfigur, ville ha fått sin selvfølgelige plass øverst på førstesiden. Det gjorde den altså ikke. I stedet valgte nattredaktøren å satse på tre likeverdige hovedoppslag. Åpenbart hadde han ikke greid å bestemme seg blant kveldens «sensasjonelle nyheter». Derfor hadde han laget like store titteloppslag på følgende oppsiktsvekkende saker: «Indbydelse til en foredragsrekke om ungdommens helse», «Overenskomsten i bygningsindustrien opsies» og «Lønsspressaksjonen i Sverige».

På side 2 kunne altså de interesserte lese den offisielle bulletinen fra partiets sentrale pressemakter. Den lød i all sin snirklethet: «Det norske arbeiderpartis centralstyre og stortingsgruppe besluttet igaar at sende følgende henstilling til regjeringen: «Det norske arbeiderpartis central styre og stortingsgruppe vil under henvisning til den uklarhet som er til stede angaaende forstaaelsen av grundlovens § 66 gi uttryk for den opfatning at vor nuværende lovgivning ikke tilstrækkelig sikrer stortinget ret til at være sammensat i overensstemmelse med folkets vilje.

Idet man gaar ut fra at en lov som kan utfylde det hul som her maa antas at være tilstede i vor lovgivning, vil bli utarbeidet, anmodes regjeringen om at stortingsrepræsentanterne B. Olsen-Hagen og Martin Tranmæl straks maa bli sat i frihet, saa de sættes istand til at delta i stortingsarbeidet.

Centralstyret besluttet endvidere at nedsætte et utvalg bestaaende av 3 partifæller som er jurister. Disse er anmodet om at fremkomme med forslag til nødvendige foranstaltninger i straffeloven som for fremtiden vil umuliggjøre en slik retspraksis som den man har været vidne til i de sidste aar, naar det har gjældt politiske og faglige foredrag og avisartikler eller notiser angaaende faglige konflikter o.l.

Dette andragende fremkommer paa vore vegne som paa B. Olsen-Hagens og Tranmæls vegne. Efter opfordring av centralstyret gik Tranmæl og B. Olsen-Hagen med paa at en slik anmodning blev sendt regjeringen.

Henvendelsen blev behandlet af regjeringen i statsraad igaar efterm. Nogen avgjørelse blev ikke truffet. I formiddag kl. 11 holdtes ekstraordinært statsraad for at træffe endelig avgjørelse i saken. Regjeringen besluttet at stortingsrepræsentanterne MartinTranmæl og B. Olsen-Hagen faar sit fængselsophold avbrudt for at kunne møte i stortinget.

Regjeringen gav derefter straks besked til direktøren for Kredsfængsiet, Møllergt. 19 og Bodsfængslets direktør. Begge faar saaledes vente med avsoningen av straffen til efter stortingssesjonens slut …»

Det heter videre i reportasjen at «10 minutter før 12 fik Tranmæl gjennem direktør Thrap meddelelse om regjeringens avgjørelse, og like efter forlot han fængslet, fulgt av flere partifæller. Utenfor Møllergt. 19 var det sort av folk, og Tranmæl fik mange hjertelige haandslag, da han kom ut av nr. 19. Han begav sig straks til stortinget, hvor ogsaa mange mennesker var møtt frem, da meddelelsen om at de to stortingsmænd var løslatt allerede var rygtedes ute i byen.

I stortingets korridorer hadde tingmændene længe ventet med spænding, og da Tranmæl kom, var allerede møtet sat, men vort partis stortingsmænd og en række andre var fremdeles i korridorene. De hilste alle paa ham og ønsket ham velkommen.

Ventetiden paa Olsen-Hagen blev imidlertid længer. Efter forlydende skyldtes det at Bodsfængslets direktør maatte ha meddelelsen om B. Olsen-Hagens løslatelse skriftlig. Henimot kl. halv 2 var han endnu ikke kommet til stortinget.

Vor medarbeider hadde en lang samtale med Tranmæl like før han gik ind i stortingssalen. Tranmæl var trods det langvarige fængselsophold i udmerket vigør, Han har været inde i 81 dage. Han har faat omsat 60 dage til 20 dages vand og brød og er derved færdig med 121 dage. Han har 40 dage igjen.

Stortingets møte var berammet til idag kl. 10 til behandling av fuldmagtskomiteeens indstilling. Da repræsentanterne hadde indtat sine pladse og møtet skulde begynde, mottok præsident Lykke en besked om at regjeringens avgjørelse i spørsmaalet om avbrytelse av straffeavsoningen for repræsentanterne Martin Tranmæl og B. Olsen-Hagen vilde bli behandlet i ekstraordinært statsraad kl. 11. Præsidenten foreslog forhandlingerne utsat til kl. 12, og dette forslag blev enst. vedtat uten debat.

Repræsentanten B. Olsen-Hagen slap ut av bodsfængsfet kl. halv 2 – og 10 minutter senere indtok han sin plads i stortinget. Vor medarbeider vekslet i forbifarten et par ord med ham i stortingskorridoren og ønsket ham velkommen ut. Han bad os bringe en hilsen til Stavangers arbeidere.

Der gaar rygter om at hans helbred skulde være mindre god. Imidlertid syntes B. Olsen-Hagen at være i udmerket humør og ved god helse. Olsen-Hagen har avsonet 3 maaneder av sit fængselsophold. Naar stortingssesjonen er slut, paabegynder han avsoningen av det resterende», het det i reportasjen som ellers ikke nevner noe om at Olsen-Hagen ble båret på gullstol opp Løvebakken og til Stortingsdøren av begeistrede partifeller.

Dagen derpå het det i avisens lederartikkel: «Den begivenhet som fandt sted i Oslo igaar hører ikke til det almindelige. For første gang i Norges historie blir repræsentanter flyttet fra fængslet og direkte ind i Stortinget. Heri ligger en ganske tydelig tilkjendegivelse av at der maa være overgaat dei mænd det her er tale om, en uret. Blandt den store befolkning raader der ikke tvil om at disse fængslinger er uretfærdige. Dommene som har været avsagt strider mot den almindelige retsbevissthet, men ikke desto mindre, har man set at venstreregjeringen har avslaat amnestikravet og stillet sig paa samme side som paatalemyndighetens representanter og den øvrige kapitalistklasse …»

«Stortinget må ikke rekrutteres fra fengslet»

I avisdagene etter fulgte det ene kommentaren etter alle de andre. Trygve Lie som den gang nøyde seg med å titulere seg «o.r.sakfører», skrev i Arbeiderbladet: «Borgerpressen og «Norges Kommunistblad» fremstiller Tranmæls og Olsen-Hagens løslatelse som om de to er benaadet. At den første har al grund til at dække over det virkelige forhold, er noget man er vant til. Derimot forbauser det mig at «Norges Kommunistblad» finder nogen interesse i at gi sine læsere en feilagtig fremstilling. Tranmæl og Ol sen-Hagen er nemlig ikke benaiadet. I regjeringenes egen beslutning heter det, at de to stortingsmænd «blir sat i frihet», idet regjeringen har besluttet at gi Olsen-Hagen og Martin Tranmæl «utsættelse med, avsoninigen av resten av deres straffe til efter inneværende stortings samling»

Stavanger Aftenblad kommenterte soningsavbruddet på første side under tittelen «Avgjørelsen»: «Efter vedtak i statsraad hos kongen idag er Tranmæl og Olsen-Hagen sat paa frifot, og de har straks indtat sin plads i Stortinget. Istedenfor at støtte Moskva-kommunisternes taapelige opfordring til generalstreik, har styret for Det norske Arbeiderparti sammen med partiets stortingsgruppe søkt om, at de to tingmænd maatte faa utsærtelse med at sone resten av straffen. Dermed var det formelle grundlag for sakens behandling i orden.

Den brandfakkel, Norges Kommunistiske Parti kastet ut, har bare bidradd til at stille partiets ledere i et endda klarere lys. Mænd, som tror, at de ved en eller anden «masseaksjon» kan tvinge Stortinget ned under sin vilje, vinder aldrig tillid hos det store flertal av arbeiderklassen. Arbeiderne vet, at en slik kamp mot samfiunsmagten ikke har nogensomhelst utsigt til at lykkes.»

Morgenavisen Stavangeren slo også på sin skarptromme da redaktør Smitt Ingebrethsen konkluderte i en lederkommentar med at «Vi tror imidlertid ikke, at det stemmer særlig overens med menigmands opfatning, at en regjering træffer særlige foranstaltninger for at skaffe folk som er dømt for at ha overtraadt norsk lov, adgang til landets lovgivende forsamling. Vor lovgivning er imidlertid mangelfuld paa dette punkt. De gamle lovgivere har selvfølgelig ikke tænkt sig, at stortinget skulde rekrutteres fra fængslerne …»