Fikk 3 millioner i filmstøtte: Nå skal de lete etter et egnet hus

For første gang i norgeshistorien har et regionalt filmsenter tildelt støtte til en langfilm. I slutten av november avholdt Filmkraft en «pitchekonkurranse» hvor tre nye rogalandsfilmer ble presentert. På spill sto en pott på 3 millioner kroner.

Filmen «Nr. 11» gikk seirende ut. Filmskaper-ekteparet Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen står bak filmen.

– Det føles veldig bra. Det er en lettelse og en glede at man faktisk får lov å begynne å jobbe, sier filmskaper Silje Salomonsen til RA.

– Det er ganske mange år siden det skjedde i denne rekkefølgen, som jo er den rekkefølgen det burde ha vært hele tiden. Jeg håper dette er starten på en ny tid hvor det går an å bygge opp bærekraftige fiksjonsproduksjoner i regionene, sier hun.

Arveoppgjør og et barndomshjem

Filmen «Nr. 11» handler om tre søsken som skal rydde ut av huset til faren, som er død.

– For å unngå trøbbel fra ytre familie, har de bestemt seg for å gjøre det ganske raskt og følger planen til den sjefete storesøsteren. Idet de begynner å grave i tingene og minnene, velter konfliktene og livsløgnene opp. Det handler om livskriser, at foreldre dør, hva ble du til i livet, og hvor forskjellig oppfatning har tre søsken av barndommen.

Søsknene har blitt som fremmede for hverandre gjennom voksenlivet. Den «bossy» storesøsteren, som spilles av Salomonsen, ble igjen Stavanger, mens lillebrødrene, spilt av Torbjørn Eriksen og Tomas Alf Larsen, dro til andre byer.

– Og hvor ligger dette huset?

– Det vet vi ikke ennå. Nå skal vi i gang med å lete!

Huset kommer til å bety mye i filmen, forteller Salomonsen.

– Huset vil være en karakter. I starten er det et overfylt, massivt arbeid som disse tre må grave seg gjennom, mens på slutten skal huset være tømt. Vi har lyst til å finne en ganske stor enebolig i Stavanger, som er litt gammeldags, et klassisk barndomshjem i Stavanger for oss som er født på 70-tallet. Det huset blir veldig viktig. Det skal vi bruke tid på å finne.

Coming of middle age

– Hvorfor vil dere lage denne filmen?

– Det er mye innhold der ute, men jeg leter etter filmene som handler om livet selv, relasjoner mellom folk. Når ungene blir store og ikke lengre trenger deg, mens foreldre dine blir syke og dør, må man ta stilling til noe nytt. Når du lager en coming of age-film er det en skildring fra ungdom til voksenlivet, mens dette er en coming of middle age film, om stadiet når man går fra å være ungene til noen til å faktisk være de eldste, uten noen foran seg i køen. Jeg håper denne tematikken kan vekke noen samtaler om livets gang.

Dette sa Filmkrafts fagjury om vinneren:

«Nr. 11 var den pitchen som hadde best dramaturgi i selve utførelsen, den var bygget opp på tradisjonell måte og på høyt profesjonelt nivå ved bruk av virkemidler i en kombinasjon av engasjerende historiefortelling, bilder, film og musikk – klarte regissørekteparet Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen med produsent Julia Joner i spissen å formidle fortellingen om dette arveoppgjøret på en veldig nær, relevant og tydelig måte. Nr. 11 er filmen om hele livet, en film for oss alle som vi mener vil ha stor publikumsappell og som fagjuryen ser fram til premieren av».

Fagjuryen besto av Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft, Linda May Kallestein, fiksjonskonsulent i Filmkraft, Magnus Thomassen, daglig leder i Mediefondet Zefyr, Tonje Hardersen, festival- og programsjef for Den Norske Filmfestivalen og Michael Fleischer, leder for Scandinavian Film Distribution.

Har ikke hatt mandat

Da Arild Østin søkte om produksjonsstøtte til «Mongoland» rundt 2000, måtte han til Oslo. Søknaden ble avslått med begrunnelse i at filmen var «for lokal». Da Østin Ommundsen og Salomonsen søkte om midler til oppfølgeren «Underland» 20 år senere, ble avslaget begrunnet med samme argument.

Årsaken er at fram til nå har produksjonsstøtte til langfilm ligget utenfor filmsentrenes mandat. De sju regionale filmsentrene i Norge kun får støtte utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dataspill. De har også mandat til å støtte manusarbeid til spillefilm og TV-drama. Dette har berodd på denne setningen:

«For spillefilm og dramaserie skal eventuelle tilskudd begrenses til utvikling.»

Silje Salomonsen har gått i bresjen for å få fjernet den hindrende setningen. Nå har hun lyktes.

Salomonsen håper at med støtten fra Filmkraft i bunn, og forhåpentlig også det regionale mediefondet Zefyr, kan endelig terskelen til Oslo bli lavere.

– Dette åpner opp for flere muligheter for å få prosjekter realisert. Tidligere har det vært vanskelig å få med seg NFI på våre lokale filmfortellinger, og da har vi valgt å gjøre det med altfor lite penger, som har medført at vi ikke har kunnet ansette folk – og greier ikke å bygge en bærekraftig bransje. Alt henger sammen. Nå føles det som om det kan begynne å rulle, sier Salomonsen.

