Stavanger-komiker i Julelatter: – En myte at humoren er ulik i Oslo

Hvem: Jan Rune Holdhus (43), komiker og artist fra Stavanger

Aktuell: En av fire som er med i førjulhumorshowet Julelatter på Latter i Oslo fram mot jul.

– Du er for tiden i full sving med Julelatter på Latter i Oslo. Hvordan går dagene?

– På Latter skal vi, det vil si Karsten Blomvik, Christer Torjussen, Janne Formoe og jeg, spille 67 forestillinger før jul. Showet går til 22. desember. Fredager og lørdager spiller vi hele tre forestillinger om dagen til fulle hus. Det er intenst, men vi har det veldig hyggelig sammen og ler mye sammen. Janne har noen ganger med seg hunden sin Billie, det er litt terapi for oss alle mellom slagene.

– Hvordan ble det til at du er med i Lattes juleshow i år?

– Jeg har jo frekventert Latter som komiker i mange år. I fjor sommer hadde jeg forestillingen min « June Kommune» på hovedscenen der. I kjølvannet av det fikk jeg forespørsel om å bli med på Julelatter 2023 som er veldig stas.

– Hvordan er det å stå på scenen i Oslo?

– Det er veldig kjekt å stå på scenen i Oslo! Latter er jo «Nasjonalteateret» for oss komikere. Nesten like kjekt som å stå på scenen hjemme i Stavanger og Rogaland. Det er jo hovedstaden så man er jo alltid litt nervøs. Men jeg er litt nervøs uansett hvor i landet jeg opptrer. Det er en bra ting, hvis jeg ikke var litt nervøs så, ville jeg blitt nervøs av at jeg ikke var det.

– Hva har vært det kjekkeste så langt?

– Det kjekkeste har vært prøvene og skrivingen av forestillingen. Det er alltid så kjekt å jobbe i ensembler, å bli kjent med nye kollegaer og jobbe med regissører man ikke har jobbet med før. Men det gøyeste er all den interne humoren oss artister imellom som oppstår underveis.

– Er det forskjeller på humoren i Stavanger og Oslo?

– Det er en myte at Oslo har en annen humor enn Stavanger. God humor er god humor og da funker den uansett hvor du måtte være i landet og verden. Jeg gjør jo også mye underholdning på engelsk. Så det er kvaliteten på humoren som tilsier om den slår stang inn eller ut. Men, June Kommune selger jeg inn som en litt «strengere» karakter i Oslo enn i Stavanger og slike justeringer er jo bare gøy.

Jan Rune Holdhus sin kjente karakter «June Kommune» skal snart bli hele Norges «stasminister», i hvert fall i sitt nye show som har premiere i Stavangeren 6. mars. (Mari Wigdel)

– June Kommune er jo en karakter som har slått veldig an i Stavanger. Slår June an også andre steder i landet?

– June Kommune har blitt tatt imot med åpne armer i Oslo og resten av landet. Jeg har til og med opptrådt i Stockholm og København med karakteren. Nå kommer jo også June med en egen parfyme som heter «Habil» det gleder jeg meg til.

– Hvordan er planene for julen, når showet er ferdigspilt?

– Showet går til 22. desember. Når det er over skal skrive på den nye forestillingen min «June Kommune, Norges Stasminister» sammen med Pål Mangor Kvammen som har premiere på Stavangeren den 6. mars neste år. Men, i julen skal jeg også slappe av og bare ta det rolig. Det har vært et travelt år for både meg og June, så jeg trenger å lade batteriene. Jeg gleder meg mest til julefrokost i pysjamas.

– Så noen faste spørsmål, hva gjør det lykkelig?

– Vennene mine, jobben min og kjæresten min Øyvind.

– Hvem var din barndomshelt?

– Har flere: Robin Williams, Bette Midler, John Candy og Bentein Baardson.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da sover jeg leeeenge, spiser hva jeg vil og reiser langt vekk på ferie. Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.

– Hva slags musikk hører du helst på?

– For tiden hører jeg mye på Pavarotti. Det varierer hva jeg hører på, egentlig. Men akkurat nå er det mye klassisk og opera.

– Hvem er din favorittkomiker?

– Christoffer Schjelderup fra Bergen er min favorittkomiker. Han er kvass, direkte og sarkastisk, en norsk Ricky Gervais.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg ville gått i tog for mer penger til politi, sykehus, lærere og skole og sist, men ikke minst alt som på noen som helst måte truer ytringsfriheten.

– Er det noe du angrer på?

– Det er flere relasjoner jeg skulle ha vært foruten. Angrer på at jeg har vært for åpen noen ganger.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hennes Majestet Dronning Sonja, da kunne jeg gitt henne en parfyme.