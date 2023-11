Stavanger-helter klare for Utopia

Det smått legendariske Stavanger-bandet Mods er klare for Utopia-scenen i Bjergstedparken i sommer - til stor glede for festivalsjef Espen Knoph og trolig også bandets mange fans.

– Mods er en stor del av Stavangers identitet og byens mange generasjoner med innbyggere. Mods har levd i oss i mange tiår. Enten man er oppvokst med Mods da de hadde sitt store gjennombrudd, oppvokst med Mods i bilen til foreldrene på bilferie eller har sunget dem på vorspiel, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding.

Bandet har hatt comeback og spilt utsolgte stadionkonserter ved flere tilfeller de siste årene, sist på SR-Bank Arena i 2022. Da med to utsolgte konserter, som tilsvarer 50.000 billetter!

Lenge siden festival

Men forrige gang bandet spilte på festival husker de ikke engang selv, ifølge pressemeldingen.

– Å bringe Mods tilbake til scenen, spesielt på denne fantastiske festivalen, er en drøm som blir virkelighet, sier Mods-grunnlegger Morten Abel.

Mods opplevde stor suksess på 80-tallet med album som «Revansj». De er, ifølge arrangøren, kjent for sitt unike lydbilde og tekster på Stavanger-dialekt. Bandet er også kjent for å være startpunktet for Morten Abel, en av Norges mest suksessfulle artister.

---

Utopia 2024

Musikkfestivalen Utopia arrangeres for sjette gang i 2024

Blant artistene som er lansert er Kygo, Gabrielle, Roc Boyz og nå Mods til festivalen.

Flere artister vil bli annonsert fortløpende.

Festivalen arrangeres i Bjergstedparken i Stavanger, den 30.-31. august 2024.

---