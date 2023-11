Selv uten g-nøkkel blir det jul igjen...

---

6

Tittel: Svartnissen – Den forsvunne julemusikken

Medvirkende: Hans Petter Jørgensen, Ove Storland, Christian Eriksen, Kristian Arntzen

Gjest: Espen Hana og Vidar Kenneths Nisseorkester

Spilletid: Ca. 70 minutter uten pause

---

Mens Waisenhusbasarens komme var et sikkert tegn for gårsdagenes oppvoksende slekt på at julen nærmet seg, er åpenbart ankomsten til Sola kulturhus av fargepalettens ulike nisser, et like sikkert før-julstegn for dagens skudd på det menneskelige ættetreet.

I sine årlige nisse-variasjoner på g-strengen, har Svartnissen i år funnet tiden inne til å stjele g-nøkkelen, med de konsekvenser nisse-kollektivet mener at det vil få for julesangenes takt og tone – og den folkelige gange rundt juletreet uten at man nødvendigvis behøver å synge «Reven rasker over isen» som man gjerne gjorde da juletreet ble forflyttet fra skogen og inn i stuene på 1800-tallet.

Årets forestillings-tittel avstedkom et umiddelbart spørsmål fra min medbrakte konsulent Theo, som med spente stemmebånd interpellerte sin «olde-besten»: «Har du og oldemor og ein sånn ein g-nyggel jemma?»

Før jeg fikk avsluttet min akademi-autoriserte forelesning om at musikkens g-nøkkel også kaltes diskantnøkkel og skiller seg ut fra f-nøkkelen og c-nøkkelen ved.... - avbrøt den unge mann meg med en ny interpellasjon: «Kor svarte e egentligt ein svartnisse?» Det var da jeg fant tiden inne til å la han tygge på tilbud fra kiosken framfor ord fra min munn...

Det forunderlige utgangspunkt til årets forestilling er nemlig at Svartnissen i sin selvpålagte livsoppgave med å få avlyst julen for folk og fe, har funnet ut at det i år bør det skje ved at han stjeler Komponissens magiske g-nøkkel. Komponissen – i figur av gjestenissen Espen Hana som ifølge samtidens Solakrønike, står bak all julemusikk i verden, - skal imidlertid uten sin g-nøkkel, være helt ute av stand til å lage ny julemusikk.

Som om dette nøkkelproblemet i seg selv ikke skulle være tragisk nok, skal denne mulige mangel på g-nøkkel i komponissens barndomsjul i Pedersgadå, også ha som bieffekt at all julemusikk i hele den julefeirende verden, vil slutte å fungere. Det er altså ikke måte på hvilke viderverdigheter som inntreffer – og det gjør det jo gjerne når nisser møtes ved Solakrossen.

Hva gjør man så i en slik akutt situasjon? Hadde Sola-nissene hatt sete – og dermed inntatt sin risengrøt i regjeringskorridorene - ville de formodentlig ha satt ned en utredningskomite - og ellers fulgt utviklingen nøye. Siden de ikke befinner seg i det selskapet, reiser de i stedet rundt omkring for å finne ut av hvordan de kan lage en ny julemusikk uten g-nøkkelen. Da må de blant annet ta turen til «Taktå på straen» og «Søstrene Tone»- hvori de også får anledning til å gi vokal lyd til nisse-sekvens som kanskje kan loggføres som en høreprøve på opera buffa

I Sola kulturhus slås det følgelig opp et voldsomt lerret med konsekvenser for mer enn øregangene og den oppvoksende slekts stemmebånd. Det eneste jeg savnet på det fargerike julebordet er salig Ambrosius – som ikke bare etterlot seg et brød som ble gomlet med velbehag på juletrefester i den lokale utgaven av Nazareth i min barndom. Milano-bispen som ellers minnes for et mislykket forsøk på å innføre seks adventssøndager i sin kirke, hadde for øvrig ifølge min den gang stadig musiserende fader, også skylden for den første julesang i historien, «Veni redemptor gentium» - eller som biskop Bernt Støylen – som fikk sin egen vei på Tasta uten at han noensinne gikk den - i sin tid gjendiktet teksten til å bli «Folkefrelsar til oss kom».

Dersom du undres hva som kan skje i mer enn den musikalske verden når G-nøkkelen blir borte fra notearket, er altså Sola Kulturhus seminar-stedet i førjulstiden. Når forestillingen dras i gang – med Mr. Cabooms mulige søster hilsen «te adle ongar» i alle aldre selvsagt - fornemmer du fort at «oss er en juletradisjon født». Sola-nissenes årlige november-oppstandelse er et like sikkert før-julstegn i dag som fortidens reporteres faste adventsspørsmål i avisene var: «Blir det nok juletorsk å få i år....»

Og dermed braker det løs med både det ene og alt det andre av assosiasjonssprang - både de sterkt forutsigbare, og de stundom mer underfundige. For å gjøre som man gjerne gjør når man er havnet i røret høyt oppe på veggen – gjentar og gjentar seg sjøl – kan jeg bare minne om fjorårets nisse-konklusjon som fortsatt står seg - og dermed har fortsatt lang holdbarhetsdato: «Nissekvartetten har funnet sin form, og strekker ikke strikken lenger enn at den holder. Flokken klarer som hovedregel å holde seg innenfor en gammel og god pekefinger-regel – også når det kommer til å røre sammen sceniske gryteretter: «For mye og for lite forderver alt»..

Siden Theo er blitt ett år eldre enn i fjor, høynet han sitt fjorårs tall til årets sekser. Han slo fast: «Det va kjekt – alt samen!!!». Hans mor som også har hatt en tilsvarende konsulentrolle for atskillige år siden, mente nok at atskillige av de stundom andpustne ordspillene gikk over hodene på de yngste, mens oldemor konkluderte med at «det var hørbart at de små hadde det svært så kjekt.»

Dermed blir konklusjonen fra hornet på veggen: De medvirkende gjør som de åpenbart skal: de spiller for, med og på sitt publikum – og treffer tydeligvis midt i lattermuskulaturen til både gammel og ung. Også sånn sett har nisseflokken på Sola sin nyttige før-julsmisjon: Den forener generasjonene med smil om kinn.

Nisseorkesterets klang viste at kapellmester Vidar Kennet Johansen hadde beholdt både sin g-nøkkel og f-nøkkel – og ikke minst sin trommenøkkel - under noteutskrivningen. Også orkesteret lød - som det pleier å gjøre når nissene lusker rundt i den enkle scenedekorasjonen i kulturhuset - ganske så utmerket, og støttende for de agerende.