Klar for Utopia i sommer

– Dette har vi ventet lenge på. Endelig skal vi få oppleve en av landets beste liveartister på Utopia, sier festivalsjef for Utopia, Espen Knoph.

Gabrielle tok det norske publikummet med storm med debutalbumet «Mildt sagt» som kom i 2012. Med energisk popmusikk på bergensk, har hun fylt dansegulv over hele landet siden den gang, og nå er hun sist navn i rekke som er klar for kommende sommers festival i Bjergsted.

Festivalsjef Knoph er fornøyd med å ha landet bergensstjernen.

– Gabrielle har en energi og tilstedeværelse på scenen som er helt enorm, i tillegg til å ha en av de råeste stemmene i landet. Jeg har ønsket meg Gabrielle til Utopia siden festivalen startet, men det har liksom aldri passet. Enten har hun hatt andre planer under helga vår eller så har hun hatt pause fra konserter for å skrive låter. Nå kan jeg endelig si det; Gabrielle kommer til Utopia!», sier festivalsjef Espen Knoph.

Gabrielle: – Ekstremt klar

Gabrielle selv er også godt fornøyd, skal en tro pressemeldingen fra Utopia.

– Er så glad for å få lagt Stavanger inn i reiseruten for 2024. Helt siden vi spilte på Folken for ti år siden, har vi alltid følt oss varmt velkommen. Tanken på konsertene vi har spilt på konserthuset gir oss frysninger. Ekstremt klar for å oppleve Utopia for første gang, sier Gabrielle.

Hits

Med låter som «Fem fine frøkner», «Ring meg», «Eg ser deg» og «Tenker på deg» har hun preget hitlister og radiobølger. I 2022 slapp hun sitt fjerde album – «Klipp meg i ti og lim meg sammen» - som hun vant sin første Spellemannpris i kategorien «Årets pop».

Hun har også markert seg som en enestående liveartist, hvor hun har spilt for fulle hus og på de største festivalene landet over, som Oslo Spektrum og Bergenhus Festning. Med sine eksplosive liveshow og unike formidlingsevne, har hun bergtatt publikum i et tiår nå.

Utopia skal til sommeren arrangeres for sjette gang og har allerede lansert Kygo til festivalen, som arrangeres i Bjergstedparken i Stavanger den 30.-31. august.

Flere artister vil bli annonsert fortløpende, melder arrangøren.