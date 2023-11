Gjenoppliver «Sibbe fra Sandnes» for én kveld

– Det er ikke et comeback. Dette skal bare skje én gang, sier Kristian Valen over telefon til RA mens han greier Sibbe-parykken med en hårbørste.

– Jeg eier ikke Sibbe lengre. Dette er minnene til folk.

Lørdag 17. august skal Valen ta på seg parykken og gjenopplive Sibbe i DNB Arena. Det blir gjenhør med låtene «Laila», «Å Margot» og «Eg va for tysste», for å nevne noen. Men Valen hadde ett forbehold da han takket ja til forespørselen:

– At vi bygger om DNB Arena til Ruten på 90-tallet. Du skal tre inn i den tiden når du går inn der. Jeg vil ikke bare gå på scenen og synge sangene. Vi skal gjøre det skikkelig, sier han.

Bunadshjørna og Hinnasvingene skal også få sin egen plass. Valen vil ikke at det skal være en ordinær konsert, derfor blir det karaokelaser slik at publikum kan synge med. Og i stedet for oppvarmingsband, skal han gjøre som han har gjort i LA og Vegas: parodiere AC/DC, Metallica og Bon Jovi, blant annet.

– Dette er noe jeg har gjort mye av i USA. Nå vil jeg ta det med hjem til dem som har vært med fra start.

[ Tilbake med soloshow etter hjerneslag: – Det var nifst ]

Skjulte seg bak Sibbe

Og Sibbe fra Sandnes er selve starten på Valen.

Rollefiguren ble til da Valen var radiovert på 90-tallet. Da han ikke fikk noen innringere, koblet han om ledningene på mikrofonen og «ringte inn» som Sibbe. Dette skapte reaksjoner.

– «Han du hadde på må du aldri slippe til igjen», ringte folk og sa. Da tenkte jeg, jøss, her har vi et eller annet.

Så kjøpte han et keyboard, lagde låter og sang som Sibbe.

– Jeg turte ikke å synge som meg selv siden jeg hadde blitt fortalt av musikklæreren min at det hørtes for jævlig ut.

Uten å fortelle at det var ham selv, spilte han av låtene for venner. De likte det og tok musikken med på andre fester. Etter et halvt års tid ble han bedt om å spille Sibbe på radio, og plutselig skulle folk ha cd-er også. Derfor kjørte Valen ut til bensinstasjoner i Rogaland – som passasjer fordi han kun var 16 år – og spurte om de kunne selge platene over disk. Det sa de ja til.

Etter flere tunge år med alkohol og rettsak, er komiker Kristian Valen på et bedre sted. Konserten med Sibbe er også en takk til Rogalendingene som har støttet han gjennom de tøffe årene. (Arkiv)

– Jeg solgte 32.000 cd-er. Og jeg tenkte ikke på at jeg ville tjene penger på dette. Men plutselig hadde jeg tre bæreposer med 50-lapper. Jeg gjorde sånn de gjør på film, jeg la alle pengene på sengen og hoppet på dem, sier han og fortsetter:

– Da kommer faren min. Han blir krakilsk og begynner å grine og skrike. Han trodde jeg hadde ranet en bank. Jeg greide å roe ham ned. Et par timer senere slo vi på stortrommen. Hver fredag hadde vi én Peppes Pizza på deling. Denne gangen bestilte vi to – med ekstra ost og ekstra «kyddeig».

– Hvor lenge holdt du skjult at det var deg?

– I omtrent to år.

– Hva endret seg etterpå?

– Ingenting. Eller folk skjønte at dette faktisk var kødd, sier han og ler.

– Holdt på å ta knekken på meg

– Hvorfor gjenoppliver du Sibbe?

– De siste fire årene har vært rimelig tøffe. Jeg har vært masse i media og gikk på en smell på scenen. Det var en jævlig vanskelig tid, og jeg har ingen problemer med å innrømme at jeg selvmedisinerte meg med alkohol. Disse årene holdt på å ta knekken på meg, sier Valen, som i flere år har stått i en rettssak.

Kristian Valen her før turnéstart med «Fartøy Valen – seiler igjen» i Stavanger i 2021. (Kathinka Skott Hansen)

I 2020 oppsøkte han hjelp og la seg selv inn på rehab.

– At jeg gikk på den smellen og innså at jeg trengte hjelp, har gitt meg en ny start. Sibben drikker ikke lenger. Jeg har lært hvem som er vennene mine og hva som er viktig i livet.

Gjenopplivningen av Sibbe er også en takk til rogalendingene som har støttet ham.

– Tusenvis av mennesker fra regionen sendte meg mail mens jeg var på rehab. Vilt fremmede folk ga meg en trygghet. Dette er en takk tilbake, sier han og legger til:

– Nå gleder jeg meg som en unge til å ta på meg parykken som ligger her og synge med folk!

Billettsalget starter fredag 24. november.

[ Bitcoin-svindel: − Jeg har tapt over 100.000 kroner ]