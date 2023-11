Svartnissen stjeler Komponissens magiske G-nøkkel og ødelegger all julemusikk i verden. Hva gjør nissene når Komponissen ikke kan lage nye julesanger?

Torsdag er det premiere på Svartnissen for 22 gang, og de kjente nissene Kissa Nissemann, Mr. Caboom og Ove Rocketroll er tilbake på Sola kulturhus. Årets forestilling har fått navnet «Julemusikken».

I år prøver Svartnissen å avlyse julen for alle ved å stjele Komponissens (Espen Hana) magiske G-nøkkel. Komponissen står bak all julemusikk i verden, men uten G-nøkkelen er han ute av stand til å lage ny julemusikk. Ikke nok med det; all julemusikk i verden slutter å fungere.

Derfor reiser nissene rundt for å finne ut av hvordan de kan lage en ny julemusikk uten G-nøkkelen. Da må de blant annet ta turen til «Taktå på straen» og «Søstrene Tone».

Nissene prøver å sette verdensrekord i julesang og synger 24 julesanger på 2 minutter. (Mari Wigdel)

– Jeg ødelegger julemusikken med pomp og prakt. Jeg knuser julemusikken med beinhard techno. Men så går det dårlig til slutt da, heldigvis, sier Svartnissen spilt av Hans Petter Jørgensen.

– Heftig

Espen Hana er med i Svartnissen for andre gang. I 2016 spilte han Halle Kalle, denne gang har han rollen som Komponissen som mister komponist-evnene sine.

– Det er heftig! Det er mange forestillinger, så det blir jobbing, soving, jobbing, soving. Og det er jo litt vanskelig når du har fem unger og en hund, sier Hana og legger til at hunden er med til Sola kulturhus i dag og venter lydig i garderoben mens Hana øver.

– Men det er veldig kjekt og løye!

Espen Hana spiller Komponissen som blir frastjålet sin magiske G-nøkkel. Uten den er han ikke i stand til å lage musikk. (Mari Wigdel)

Hana håper forestillingsmaratonet kan hjelpe ham med én ting:

– Nå kommer jeg sikkert til å gå litt ned i vekt som jeg har prøvd på! Dette er en gyllen anledning til å bli i form igjen. Det er virkelig hard jobbing. Det blir trening tre ganger til dagen når vi begynner å spille. Jeg blir dritsvett!

50 forestillinger: – Jeg trenger hjelp

Forestillingen skal spille 50 ganger på én måned. Lørdager og søndager spiller «Julemusikken» så mye som tre ganger på én dag.

– I år har jeg vært veldig flink til å trene i forkant for å være i grei fysisk form. Men det mest sårbare er sykdom, særlig hvis det går ut over stemmen. Bank i bordet, i løpet av de 22 årene har vi avlyst kun én forestilling, sier han og legger til at spybøtten har stått klar ved scenen flere ganger gjennom årene.

For Jørgensen medfører hyppigheten en ekstra utfordring. Han har nemlig erstattet Svartnissens løsbart med opptegnet bart av maskara de siste årene fordi barten havnet i munnen eller på mikrofonen på uheldige tidspunkt. Men siden han skifter roller flere ganger i løpet av forestillingen, må maskara-barten vaskes av og tas på totalt 12 ganger i løpet av én dag.

– Jeg trenger hjelp! Foreløpig bruker jeg bare håndsåpen fra toalettet. Ansiktet mitt kommer til å være et åpent sår når dette er over. Jeg må finne på noe, sier Jørgensen.

– Hva med sminkeservietter?

– Jeg har ikke tid til det. Det skal gå så fort. Dette er det største problemet!, sier Hans Petter Jørgensen, som ellers er premiereklar.

