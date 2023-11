Klar for turné: – Gleder meg til St. Petri

– Jeg gleder meg så mye til å spille i St. Petri. Det blir en spesiell opplevelse og veldig kjekt, sier Wang til RA.

Sangeren, komponisten og låtskriveren starter på sin høstturné i siste del av november med konserter flere steder, inkludert i Stavanger. Nærmere bestemt 24. november i St. Petri kirke.

Forberedelsene har vært noe påvirket av den urolige situasjonen, med sterke inntrykk fra forferdelige kriger flere steder i verden.

– Det har kjentes litt rart å skulle promotere en turné midt oppi dette. Samtidig så ønsker jeg å invitere folk til å komme sammen, kjenne på samhold og holde fast ved håpet midt i det forferdelige som pågår i verden. På den måten føler jeg at jeg gjør noe aktivt også. Budskapet i bunn av flere av sangene mine er håp, sier Wang, som kanskje er mest kjent for sangen «Til deg», som var hennes første singel og som var TV-aksjonens offisielle sang i 2018, da inntektene gikk til Kirkens Bymisjon.

33-åringen fra Bergen platedebuterte i 2017 med albumet «Ut og se noe annet» og fikk altså sitt gjennombrudd i Norge i 2018 med singelen «Til deg». Sangen er spilt over 10 millioner ganger i musikkstrømmetjenesten Spotify alene.

Wang synger på norsk, nærmere bestemt på bergensk, og ble nominert til Spellemann for debutalbumet. Oppfølgeren «Bakkekontakt» som kom i 2020 ble også nominert til Spellemann og fikk god mottakelse blant musikkritikerne. Hun har mottatt flere priser for sine sangtekster. Både tekst og melodi er viktig for 33-åringen, og ofte er det melodien som kommer først når sangene lages.

Marthe Wang Artist Marthe Wang er klar for turné. (Nicolay Woldsdal)

– Jeg starter oftest med melodien, men har gjerne en tanke om tema til en tekst samtidig. Så det henger tett sammen. Jeg bruker nok lengst tid på tekstene, for å få dem best mulig. Når en synger på norsk så er det ikke noe å gjemme seg bak, publikum skjønner hvert ord. Da er det ekstra viktig at hvert ord sitter som det skal, sier hun.

Ekte, levende musikk

I år har Wang gitt ut en live-EP tatt opp i Kulturkirken Jakob med seks sanger fra de to albumene hennes. EP-en danner basen for konsertene i turneen, og her er det er snakk om rolig, melodisk visepop med innslag av jazz, der rene, sterke stemninger preger sangene. I tillegg blir det også et par julesanger.

– Vi hadde en sterk opplevelse på konsert i Kulturkirken Jakob i vår, og opptakene derfra ble gitt ut som EP i mai. Vi ønsker å videreutvikle den stemningen når vi nå drar på turné, og jeg har prøvd å finne steder å spille med rom som er kjent for å være stemningsfulle, som St. Petri i Stavanger og Håkonshallen i Bergen, sier hun, og fortsetter:

– Vi drar litt på til denne turneen. Jeg har med meg svært dyktige musikere, og sammen prøver vi å skape en nær og håpefull stemning fra scenen. Tanken er at hver konsert har sitt eget liv, med det felles at det er musikk som framføres manuelt og sammen. Det er ingen autotune her, for å si det sånn. Og nyanser i både sanger og uttrykk vil endre seg fra sted til sted. Det er også meningen. Det er ekte, levende musikk, sier Wang til RA.

Spent på publikum

Spent er hun også, både på mottakelsen fra publikum og på hvem publikum er. Wang debuterte nemlig ikke så lenge før pandemien satte store deler av samfunnet ut av spill. Derfor er hun heller ikke sikker på hvem som typisk vil komme på konsertene hennes.

– Jeg tror ikke jeg har et typisk publikum, men en god blanding. Inntrykket er at mange av dem som kommer for å høre på meg og musikerne jeg har med, er opptatt av melodi og tekst, noe både konseptet og musikken legger litt opp til. Men aldersspredningen er stor. Publikum er uansett veldig viktig, og spiller en stor rolle for hvordan konserten blir. Så jeg er veldig spent og gleder meg masse, sier Wang.

---

Marthe Wangs høstturné

22. november, Kulturkirken Jakob, Oslo

23. november, Kristiansand domkirke, Kristiansand

24. november, St. Petri kirke, Stavanger

25. november, Veavågen kirke, Karmøy

1. desember, Håkonshallen, Bergen

---