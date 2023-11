Historisk bok om Arbeiderpartiets «fengselsfugler»

Da Rogalands Avis sin utsendte journalist trer inn i Galleri Hervold i skumringen denne torsdagen i november, setter hun samtidig sine bein i det som var lokalene til avisen 1ste Mai.

Har du ikke hørt om den avisen? Vel, etter krigen slo 1ste Mai seg sammen med Haugaland Arbeiderblad, og siden den gang har den gått under navnet Rogalands Avis.

Det er ikke tilfeldig at dette er stedet forfatter Bernt Charles Olsen-Hagen har valgt til lanseringen av sin nye bok «Fra Botsen til Løvebakken».

− Jeg skriver om oldefaren min, Børge Olsen-Hagen. Da jeg begynte med arbeidet, visste jeg ikke så mye om ham. Det er fælt å si det, men jeg visste faktisk ikke om gravstedet hans på Lagård gravlund her i Stavanger, sier forfatteren da han tar imot RA.

− Det ligger mye arbeid bak boken. Jeg har holdt på med den i sju år. Nå vil jeg si at jeg kjenner oldefaren min bedre enn da jeg gikk i gang med boken, sier Olsen-Hagen videre.

Forfatter Bernt Charles Olsen-Hagen er oppvokst i Stavanger, men bor nå i Bodø. Han har bakgrunn fra Forsvaret og næringslivet, og han jobbet i Luftfartsverket (nå Avinor) fra 1993 til han gikk av med pensjon i 2019. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet den lokalhistoriske «Fra Vannassen til Breiavatnet». Hans siste bok «Fra Botsen til Løvebakken» handler om oldefaren hans Børge Olsen-Hagen (Eilin Lindvoll)

− Aldri skjedd før eller siden

Flere begynner å strømme inn dørene til galleriet for å få med seg boklanseringen. Det serveres kanapeer, twist og champagnebrus.

− Nå skal jeg ta dere med nesten hundre år tilbake i tid, til 1925. Da var det hektiske dager på Stortinget før konstituering, for to av deres representanter satt i fengsel for politisk agitasjon. Disse to var Arbeiderparti-politikerne Martin Tranmæl og Børge Olsen-Hagen, sier forfatter Olsen-Hagen fra podiet.

Men begge stortingsrepresentantene ble benådet fra sine dommer, som var for militærstreik og oppvigleri, og da Stortinget konstitueres, skjer det med begge de to «fengselsfuglene» til stede.

− Det at Stortinget måtte utsette konstitueringen fordi to representanter satt i fengsel, har aldri skjedd før eller siden, sier Olsen-Hagen.

Boken «Fra Botsen til Løvebakken» ble lansert i det som var lokalene til avisen 1ste Mai, senere Rogalands Avis, fram til slutten av 60-tallet (Eilin Lindvoll)

På jakt etter oldefars stemme

Senere blir Børge Olsen-Hagen journalist og redaktør for avisen 1ste Mai. Til tross for sine ytterliggående meninger, blir han en høyt respektert politiker.

Olsen-Hagens kamp for arbeidernes rettigheter og fordeling av samfunnets sosiale goder, er like viktig i dag som for hundre år siden, mener oldebarnet.

− Jeg har gått gjennom 3000 aviser med hundrevis av brev fra min oldefar. Disse har jeg brukt i arbeidet med boken for å finne hans stemme, og for at jeg skulle bli kjent med min oldefar. 1ste Mais arkiv har vært en hovedkilde, sier Olsen-Hagen.

− Boken har blitt ganske omfattende. Det har nok ikke blitt sløyfet nok. Jeg håper likevel den er leseverdig, avslutter han.