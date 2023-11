Sissel: – Handler om å skape en stemning

---

Hvem: Sissel Kyrkjebø (54), sopran, artist og stjerne

Aktuell: Klar med ny førjulsturné, med nytt band og nysammensatt sangliste. Starter turneen på Hamar 24. november, spiller blant annet i Oslo Konserthus 28. november og Stavanger konserthus 3. desember.

---

– Du har stått på scenen og sørget for julestemning i det norske folk i en mannsalder, gjennom tre tiår med julekonserter. Hva er det med dette konseptet som fenger?

– Det spesielle med julekonserter er kanskje at mange ser på det som en anledning til å bli ledet inn i en stemning. Det er også noe vi ønsker å gi publikum som kommer på konsertene. Et rom der en kan komme og være en stund for å bli satt i vinter- og julestemning, og da spiller hele opplevelsen inn. Jeg velger sanger for å skape variasjon, slik at konserten blir unik, en ny opplevelse, selv om en kanskje har vært på julekonsert både året før og året før det. Det er også viktig og nødvendig for oss som står på scenen, denne muligheten til å skifte, endre nyanser og ja, sette en stemning som er unik fra konsertserie til konsertserie.

– Hvorfor tror du publikum liker det så godt?

– Jul er helt klart av de største familiehøytidene vi har, og mye av det handler om glede og forventninger. Men julen er også sammensatt. For mange handler det ikke om glede i det hele tatt, men om stresset ved alt som skal nås, en presset økonomi og bekymringer. For noen er julen kanskje den verste tiden på året, mens det for andre igjen kan være tiden en merker best at noen av ens kjære har falt fra siden forrige gang. Så julen er både en god tid og en sår tid. Derfor forsøker jeg alltid å skape en totalopplevelse for publikum, noe som er fint, givende og samtidig både kan være høytidelig, stemningsfullt og til ettertanke, i tillegg til en god porsjon juleglede. Min erfaring er at det heller ikke skader å ha sanger som kan gi ettertanke og utfordrer publikum, slik at man får en god blanding.

– Hvordan forbereder du deg til juleturneen? Kan du beskrive prosessen?

– Forarbeidet starter med å sette sammen konserten. Jeg lager først en lang, lang liste med sanger, og går over i en «kill your darlings»-prosess, der listen kuttes til jeg sitter igjen med det jeg håper og tror blir den rette sammensetningen for å skape nye nyanser i formidlingen av vinter- og julestemning. Jeg har tre sanger som alltid er med, det er «Glade jul» og «O helga natt» og «Deilig er jorden». Resten settes sammen på nytt hvert år, og det gir rom for stor variasjon ettersom konserten varer i en og halv time. Vi prøver også å lage et konsept som skal funger i tre land, ettersom vi også spiller i Sverige og Danmark. Så jeg prøver å finne en balanse som fungerer over landegrensene og som kan dra folk inn i mitt musikalske univers.

Sissel Kyrkjebø er klar for en ny turné med førjulskonserter. (Per Jahnke )

– Hvordan går du fram å holde oppe variasjonen?

– Uansett hvordan konserten settes sammen, så er det med mange ganger sanger folk har et forhold til fra før av. Det finnes utrolig mange fine sanger å velge i, og mange som betyr mye for meg personlig. Konserten settes gjerne sammen over et tema og ulike stemningsleier, slik at publikum ledes gjennom ulike faser. Jeg velger sanger som inneholder noe jeg ønsker å formidle. Men vi jobber med konserten tett opp mot turnéstart og er ikke helt ferdig før premieren. Fra første øving i august er vi på jakt etter å finne en helhet, og den jobber vi med helt fram til turneen starter. I øvingene nå like før start handler det mest om å finjustere hver minste lille ting, så vi kan være trygge på at alt går knirkefritt når vi står foran publikum, og jeg har med musikere fra aller øverste hylle.

– Hva er nytt denne gang?

– I tillegg til at sanglisten er satt sammen på en unik måte, så er også bandet nytt. Musikerne mine, Torjus Vierli (piano), Bernt Rune Stray (gitar), Thomas Gallatin (trommer) og Mathias Eick (trompet), er rett og slett utrolig dyktige. Så er det utrolig gøy at vi har med en egen trompetist. Vi er få på scenen og alle bidrar og setter sitt eget preg helheten. Vi har også med sanger som ikke har vært med før. Og slik verden er akkurat nå, er det kanskje enda mer behov enn noen gang å kunne gå inn i et rom, legge alt fra seg utenfor og få det litt på avstand en stund. Vi er privilegerte som får lov til å ta imot folk på denne måten. Det er viktig for oss som står på scenen også at vi kan kjenne på «wow, dette er gøy», og prøve å smitte det over på publikum. Alle som er med brenner for å kunne dele den følelsen med publikum.

– Hvem er den typiske publikummer på en Sissel-konsert i 2023?

– Det er vanskelig å si, for det endrer seg veldig fra sted til sted. Jeg opplever stor variasjon i publikum, med alt fra hele familier til eldre. Mange har dette som en del av sine førjulstradisjoner, og det er veldig kjekt. Men det er flest voksne, fra midten av 20-årene og oppover.

– Merker du noe til publikum når du står på scenen?

– Ja, absolutt. Jeg merker publikum veldig godt, stemningen i salen kjenner jeg godt på scenen selv om jeg ofte bare ser det første radene. Jeg liker å ha publikum tett på, jeg liker den direkte kontakten, slik at jeg kan se og snakke til de som har kommet for å høre på oss. Jeg liker best å spille i konserthus på grunn av denne nærheten. Det er noe helt eget å kunne være tett på publikum. Julemusikk handler om stemning for meg. Vi som står på scenen ønsker å gi publikum en god varm følelse, vi prøver å skape noen rammer der publikum kan slappe litt av, komme i stemning og la seg underholde. Sånn sett er møtene med publikum også en stor del av drivkraften min og jeg elsker det jeg holder på med.

Sissel Kyrkjebø Sissel Kyrkjebø er klar for en ny turné med førjulskonserter. (per.jahnke@me.com)

– Du gleder deg til disse konsertene?

– Ja. Det er dette jeg lever og ånder for. Jeg er privilegert som kan reise rundt i så mange år og har et publikum som kommer for høre år etter år. Jeg får jobbe sammen med fantastisk flinke folk og gleder meg til hver øving og hver konsert. Det er utrolig fint. På konsertdagene slapper jeg av hele dagen for å være i toppform til kvelden, og klar til å møte publikum. Vi kunne nok satt opp flere konserter, men det vil jeg ikke. Jeg har lyst å glede meg til hver kveld, til hver sang foran publikum, og sånn det bør være også. Jeg gleder meg enormt mye til denne turneen, som bare inneholder steder jeg gleder meg til å komme til. Det publikum ikke ser, er alle de som jobber på de ulike stedene vi spiller som betyr mye for både meg, crewet og musikerne på scenen. Folkene vi møter i de ulike konserthusene er viktige for oss, og er en del av pakken for vår opplevelse. Det er prima folk som jobber i kulissene og bidrar stort til å skape den stemningen vi er ute etter.

– 3. desember inntar du Stavanger konserthus. Hva er ditt forhold til Stavanger?

– Tett, nært og godt. Jeg har både en bror og nå også en datter som bor i Stavanger, og har vært i byen mange ganger. Jeg har blant annet feiret jul her også, og trives veldig godt. Stavanger har alt, selv om regnet kan være litt voldsomt når det står på.

– Hvordan er ditt eget forhold til jul og juletradisjoner?

– I førjulstiden er det blitt tradisjon å dra på turné. Når jeg kommer hjem etter at turneen er over så er det viktigste å være sammen med familien og slappe av. Vi bruker ofte hele julen og romjulen til å gjøre ting sammen i vårt eget tempo og bare være sammen og høre på julemusikk.

---

Sissels Jul – Førjulskonserter i Norge

24. november: Hamar, Hamar kulturhus

28. november: – Oslo, Oslo Konserthus

3. desember: Stavanger, Stavanger Konserthus

4. desember: Bergen, Grieghallen

6. Desember: Tønsberg, Oseberg kulturhus

7. Desember: Kristiansand, Kilden

I tillegg går turen også til flere steder i både Sverige og Danmark, der turneen avsluttes med to konserter i ærverdige Det kongelige Teater i København 19. desember.

Musikerne Torjus Vierli (piano), Bernt Rune Stray (gitar), Thomas Gallatin (trommer) og Mathias Eick (trompet) utgjør bandet som står sammen med Sissel på scenen under konsertene.

---