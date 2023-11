Ny forestilling inntar Hovedscenen: - Om å være barn i de voksnes verden

– Dette er en fortelling om barn i de voksnes verden. Om hvordan Fanny og Alexander er helt prisgitt de voksnes regler og innfall, sier regissør Kjersti Horn til RA.

Regissør Kjersti Horn hadde stor suksess med «Scener fra et ekteskap» på Rogaland Teater. Nå er hun tilbake med Ingmar Bergmans «Fanny og Alexander». (Mari Wigdel)

Fortellingen starter med julefeiringen hos den store, fargerike og teatergale familien Ekdahl. Det er neppe tilfeldig at «Fanny og Alexander» skal spilles gjennom hele desember. Men en juleforestilling med påfølgende julestemning, det er ikke dette, understreker Horn.

– Det er en ganske ubehagelig historie. Det er en vond barndomsskildring, sier Horn og utdyper:

– Den sterke opplevelsen av jul og av å være en familie, er selve ankeret i fortellingen. Det barna opplever som godt, går tapt for dem. Det handler mye om tap og om å være nødt til å forholde seg til noe helt nytt, med nye regler barna ikke forstår.

Fanny (Ingrid Rusten) og Alexanders (Tani Dibasey) far Oscar (Anders Dale) sitter på soverommet sammen med barna i julenisse-drakt. (Mari Wigdel)

To kameraer og ett lerret

Et særegent trekk ved regissør Kjersti Horns stil, er bruken av videokameraet. Dette var et sentralt fortellergrep både i «Romeo og Julie» som hun vant Heddaprisen for i 2023, og Bergmans «Scener fra et ekteskap» som hun hadde stor suksess med på Rogaland Teater.

Nå er hun tilbake på Rogaland Teater med mer Bergman. Denne gangen er det den Oscar-belønnede filmen «Fanny og Alexander» fra 1982 som skal dramatiseres på scenen.

Ved hjelp av to håndholdte kameraer og ett stort lerret, får tilskuerne bli med i rom på teateret de ikke har vært før – blant annet kjelleren under scenen – så vel som helt opp i ansiktet på skuespillerne.

– I filmene ser man ikke barna så mye som man tror, men det er fordi Bergmann opplever seg selv som barnet og at kameraet selv er barnet. Vi prøver å gjøre dette enda litt tydeligere, sier Horn.

Hun legger til:

– Historiefortellingen blir en måte for Alexander å gripe virkeligheten han lever i. Vi jobber mye med å få barneperspektivet fram, sier hun.

Alexander (Tani Dibasey) filmer seg selv i sengen mens familien er inne på soverommet. (Mari Wigdel)

Det er skuespillerne selv som tar seg av filmingen.

– De filmer hverandre og det gir alle skuespillerne mer eierskap til scenene. Noen har større tekstbelastning enn andre, men alle er nære selve fortellingen. Det gir en annen intimitet mellom dem som jeg synes er fin å jobbe med. Det blir veldig kollektivt. Her er alle viktige i maskineriet for å fortelle.

«Fanny og Alexander» har premiere på Hovedscenen 15. november. En uke før premieren er forestillingen ennå ikke helt i boks.

– Jeg holder ofte prosessene åpne veldig lenge. Jeg liker ikke teater som er perfeksjonistisk. Det er altfor mye vi ser rundt omkring som er polert og retusjert. Det er mye morsommere hvis vi kan gjøre om på det hvis vi føler for det. Det er risikosport, men teater er en prosess, og det finnes ikke et endelig resultat, sier Horn.

Om barn, for voksne

– Hvordan er det å filme i tillegg til å spille?

– Det er lærerikt og gøy. Men vi må passe på å ikke få senebetennelse, sier Ingrid Rusten, som spiller Fanny.

Tani Dibasey, som portretterer Alexander, synes filming er langt mindre utfordrende enn å spille et barn.

– Jeg synes det er dritvanskelig å spille et barn. Jeg har mye respekt for barn. De skjønner mye mer enn vi tror, men samtidig skal jeg ikke framstå som en voksen på scenen. Akkurat den portretteringen er ganske vanskelig, sier Dibasey.

Dibasey opplever at bruken av skjerm er en referanse til moderne streaming.

– Filmingen blir brukt som supplement for hvordan Alexander har det, når han flykter fra virkeligheten, sier han.

Ingrid Rusten (Fanny) og Tani Dibasey (Alexander). (Mari Wigdel)

– Hvem er fortellingen for?

– Det skrur seg ganske til. Jeg vet ikke hva de kommer til å sette som aldersgrense, men dette er absolutt for voksne. Jeg ville aldri tatt med min datter på fem år, sier Rusten og ler.

Dibasey ler med og legger til:

– Den er ikke for barn. Men denne forestillingen er veldig god for dem som opplever julen som en ensom og vanskelig tid. Dette er en ekte forestilling.

