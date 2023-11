Finaleklare Mari (19): – Har en god magefølelse

19-åringen fra Bryne har imponert mange med sine opptredener i beste sendetid på NRK på lørdagskveldene denne høsten.

– Jeg har kommet til finalen. Det hadde jeg verken trodd eller ventet da vi startet, men Stjernekamp har vært en reise for meg. Fra å føle at jeg hadde noe å bevise i den første sendingen, til å forberede meg til finale. Jeg har fått være med på alle sendingene, prøvd meg på alle sjangerne – og det er en seier i seg selv. Det har vært utrolig kjekt. Nå gleder jeg meg bare til siste sending, sier Bella til RA.

For nå gjenstår kun én, og det er selve finalen. Nerver har hun ikke.

– Nei, jeg har ikke nerver. Det er ikke tid til det. Vi øver inn sanger, dansetrinn og har masse prøver fra tidlig morgen til sen kveld. Denne uken har dagene startet i 07-tiden og så er vi ferdige rundt klokken 23.00. Det er utrolig kjekt å være med på, for jeg får drive med det jeg liker aller best – nemlig musikken, sier Bella til RA.

Mari Bella Bølla i Stjernekamp Mari Bella (19) fra Bryne på scenen i NRK-programmet Stjernekamp. (Julie Marie Naglestad/NRK)

Mye skryt

Artisten mener deltakelsen i Stjernekamp har vært utelukkende positiv.

– Det har nok fortsatt ikke helt gått opp for meg at jeg er i finalen. Alle som har deltatt har vært så utrolig flinke, så at jeg skulle stå igjen som en av to, er jeg veldig stolt over. Jeg har opplevd utrolig mye i løpet av disse ukene, sier hun.

Bella har fått mange gode tilbakemeldinger på sine tolkninger av låtene i de ulike sjangerne, både av dommerpanelet i programmet, på sosiale medier og de store nettavisene. Det har hun fått med seg selv også.

– Jeg har fått mye god respons, og det har vært skikkelig fint. Jeg får med meg det som skrives, og terninger som trilles, men prøver også å holde det litt på avstand. For meg er min egen opplevelse det viktigste. Så lenge jeg føler at jeg får ut mitt beste, så kjennes det bra. Da kan alle andre mene og si hva de vil. Men, det er klart, gode tilbakemeldinger er jo veldig hyggelig, sier hun.

Ny vinner fra Rogaland?

Når Mari Bella inntar scenen lørdag kveld er det er første gang at noen fra Rogaland er finalen i Stjernekamp siden Rita Eriksen vant den første utgaven av Stjernekamp i 2012.

Mari Bella er den sjuende deltakeren fra Rogaland i Stjernekamp gjennom tidene, og den første deltakeren fra Bryne og Jæren. De tre siste utgavene av Stjernekamp har blitt vunnet av en mann, og siste kvinnelige vinner var Ella Marie Hætta Isaksen tilbake i 2018.

Stjernekamp-finalistene Odd Rene Andersen (55) og Mari Bella (19). (Helene Amlie/NRK)

Bella bruker kreftene sine på å forberede seg mest mulig til finalen, der hun skal synge totalt fire sanger. Det merkes at hele sendingen nå skal hvile på skuldrene til to artister.

– Det merkes at vi bare er to igjen. Det har vært en meget travel uke, men nå som det nærmer seg sending så er magefølelsen god, sier hun.

– Du går for seier?

– Det går mer på at jeg føler meg klar og forberedt, slik at jeg kan få ut mitt beste på scenen. For meg vil det være å vinne. Jeg tenker lite på selve konkurransedelen inn mot finalen. Samtidig så skal jeg innrømme at det hadde vært veldig kjekt å vinne også, når jeg først er her. Men det er selve opptredenene, å få det til å stemme, som blir viktigst også denne gang, sier hun.

Familien er viktig for Bella, og under Stjernekamp er både mor (manager), far (presseansvarlig og alt mulig-fikser) og bror (låtskriver/produsent) med henne hele tiden.

– De betyr enormt mye for meg. Jeg har en veldig fin familie som støtter meg og legger til rette for at jeg kan forberede meg best mulig. Det er jeg veldig glad og veldig takknemlig for, sier hun til RA.

Mari Bella Bølla Artist Mari Bella (19) fra Bryne på scenen i Stjernekamp. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Mye spennende på gang

Uansett utfall av lørdagens sending så går den unge artisten en spennende tid i møte.

En av låtene hun skal framføre i finalen, slippes også som singel på fredag. Det er en egen sang som heter «Love Me / Hate Me». Deretter har hun flere prosjekter på gang, som blant annet inkludere en del live-opptredener.

– Det er enormt mye på gang framover, mye gøy. Og jeg får drive enda mer med det jeg elsker. Men akkurat nå dreier alt seg om å forberede meg best mulig til finalen. Og der skal jeg gi alt, sier hun.

---

Mari Bella (19)

Artist fra Bryne

Er i finalen av årets Stjernekamp som sendes direkte på NRK lørdag kveld. Odd Rene Andersen (55) er den andre finalisten.

I finalesendingen skal Bella synge «Säg mig var du står»(Carola og Zara Larsson) i duett med Ingeborg Walter på norsk. Låt nummer to, «Love Me / Hate Me» er en egen låt som er skrevet sammen med et låtskriverteam og storebror og samarbeidspartner Aadne Eriksen Haaland. Låten «Love Me / Hate Me» kommer ut fredag 3. november. Finalenummeret er en egen versjon av Loreen sin låt «Euphoria» som gikk til topps i Eurovision i 2012.

---