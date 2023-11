Gjenfødelsen av den gode markensrevyen

---

Pål Mangor Kvammen

«40 år som showmann»

Regi: Torfinn Nag og Sigrun Eriksen

Kapellmester: Jan Hauge

Varighet: ca. 2 timer (inkl.pause)

Å lage seg sin type har gjennom årenes gang etter gang vært en slags epidemisk farsott for norske komedianter som har rammet og lammet lattermuskulaturen til atskillige tilskuere og -hørere. For nær 100 år siden presenterte for eksempel Fritjof Køhler – som i sin Stavanger-tid serverte det som de lokale kritikerne ofte omtalte som for mange «billige blødmer», men som etter at han flyttet til Oslo, ble beskrevet som «Norges morsomste mann». Kanskje skyltes det at han i Oslogryta rørte sammen sitt sceniske alter ego - «grønnsaksdikteren Jeremias Vold Pedersen» - som ble hans talerør som kommentator til likt og ulikt i samtiden.

I årene etterpå har den ene «kommentator-figuren» etter alle de andre stått fram på scener både utmed havet og mellom bakkar og berg. Også folk som hadde sitt hoved-gebet utenfor revyscenen, opptrådte mer enn gjerne som noe annet enn seg selv, eksempelvis journalistene Halfdan Hegtun med sin Even Brattbakken og Arthur Arntzen med sin Oluf Raillkattli.

Edderkoppens Leif Juster sto også fram til almen begeistring med sin navnløse figur «sint mann» - mens figurer som eksempelvis «lærer Gondersen», «han innante», «Halvard K. Gleppup», har triumfert på det lokale plan. Ikke minst har årets jubilant Pål Mangor Kvammen med sine tre figurer, «Preben jr.», «Kurt Kevin» og «Heorg Gøyland» etterlatt seg solide scenespor.

Ifølge humorhus-heroldene fra Vaisenhusgaten skal 40 års jubilanten Pål Mangor Kvammen «nå sette fingen akkurat på de rette stedene, og får gapskrattende latter ut av samtidens merkverdigheter». I så måte en grei utvikling for den unge mann jeg i hine og hårdere dager møtte som sivilarbeider utplassert hos broder Andreas på hans Miljøsenter. Det kontoret var i sin tid et utmerket studiested for flere enn sosionomer in spe. I tillegg skal Kvammen i sin jubileumsforestilling formodentlig også gjøre det som på ukeblad-språket nå kalles – «å åpne opp om de vanskelige tingene» - for eksempel med å fortelle hvem som har inspirert han til de forskjellige figurene

At han har valgt seg denne årstiden for revyspill, er selvsagt ingen tilfeldighet. Den gamle markenstiden har tradisjonelt vært tiden for de lokale revyer. For 90 år siden ble det på denne tiden spilt lokale markedsrevyer både i Sandnes og på Ålgård, mens Samvirkedes Markedsrevy «Syng og vær glad» ble presentert i Folkets Hus med «30 nummer i 3 akter». Og som det ble påpekt i annonsene: «hver dag nye nummer». Den ble fremført av blant andre Magnus Samuelsen, Aslaug Tønnesen og Alfred Bredal til tekster av Lauritz Torssen – og som det het i annonsetekstene «den beste revyen på år og dag».

I det første krigsåret, 1940, var tidspunktet inne for eksempelvis Speidernes Revy som sentrale navn i Stavangers mangeårige revyhistorie, Sossen Kavli (senere Brommeland) og Jon Laberg sto bak. I en anmeldelse het det blant atskillig annet, at «det ble en festlig kveld i Teatret i går. Speiderrevyen ble en suksess — en velfortjent suksess, Speiderrevyen har vært en ny seier for spesielt Gunnar Eide. Han har alle forutsetninger for å bli en kjent fyr på de skrå bredder.. Det beste i revyen er utvilsomt åpningsscenen. Den er original og morsom, og godt nvttet ut. Den blir også spilt utmerket. Ellers merket vi oss Gunnar Eides vise «Kun for deg» og sketsjen «10. april», heter det i omtalen som konkluderer slik: «Tea ret var fullsatt av ungdom og spente foreldre. Stemningen stod i taket fra første stund. Det var stadige framkallelser og mye blomster til slutt...»

Sånn vurdert kunne avslutningsordene i anmeldelsene fra 1940 få sin gjenfødelse i 2023. Det var ellevill begeistring i den fullsatte salen i Humorhuset ved onsdagens premiere.. Det minnet om et godt gammeldags vekkelsesmøte hvor menigheten gjenhørte «de ordene som var kommet så sterkt for en populær predikende broder akkurat i kveld». Det eneste som manglet var kollekten etterpå. Til gjengjeld var det hørbart at det som ble servert, bekom menigheten mer enn vel. Det ble en kollektiv trimming av godtfolks lattermuskulatur enten det var Preben, Ken, Heorg eller Pål Mangor som sto for moroa. Som det ble hikstet av en kar på vei ut – «eg lo så eg nesten grein» – hvilket kan tas et tegn på at figuren Oluf Raillkattlis skaper slett ikke var så nauden da han kalte en av sine bøker for «Eventyr, latter og tårer». Det var det humorhuset bød på ved sitt julebord - gapskratt også til etteartanke..

Jan Hauges velspillende og -klingende kvintett sørget for et tett og påpasselig akkompagnement til det verbale og vokale julebordet. For å holde meg i markensterminologen: det klang som Harry Larsens og Finn Vålands Rytmikanere og Swing Boys. Torfinn Nag og Sigrun Eriksen beviste for sin del at i hvert fall på revyscenen fungerer det utmerket med en duo som trenere og trimmere. De har spesielt evnet å utnytte Kvammens musikalitet og sans for timing.

Så kan man selvsagt - som etter et hvert julebord - undres med mett muskulatur «ble det ikke litt for mye?» Det spørsmålet kan man bruke jomfru Maria-metoden på – å grunne på det i sitt hjerte – mens man ihukommer Rolv Wesenlunds gjentatte garderobe-observasjon: Alt før femti er en oppvarming. Dermed er bare å se fram til neste jubileumsrevy...