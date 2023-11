Under pandemien ble Pål Mangor Kvammen rammet av hjerneslag. Onsdag er det premiere på soloforestillingen hans på Stavangeren.

– Det er mange fluer i denne teksten, sier Pål Mangor Kvammen når RA møter ham på Stavangeren. Om et drøyt døgn er det premieren på forestillingen «40 år som showmann!».

Med fluer mener han skrivefeil. Fremdeles kan bokstavene stokke seg for ham etter slaget han hadde for tre år siden.

Det var også en av de første advarslene han fikk da han skjønte noe var galt.

Alene på hytta

Da en forestilling han hadde jobbet lenge med måtte kanselleres på grunn av koronarestriksjoner, reiste han til hytta for å fiske og være for seg selv. Da han åpnet en øl, kom de første varseltegnene.

– Hånden min ristet. Og jeg kjente at det var noe galt med hodet mitt, sier han.

Kvammen besluttet at han ikke kunne være alene. Han satte seg i bilen og kjørte hjem. Tegnene var ikke så tydelige at det hastet med å komme seg til sykehuset. Ikke før dagen etter dro han til fastlegen. Da kom ambulansen og fraktet ham til Stavanger universitetssjukehus med en gang.

– Det var nifst. Jeg slet med å snakke og skrive, men jeg ble tatt godt vare på.

Da han kom fram til sykehuset, ba han om penn og papir.

– Det måtte jo skje någe løye! Og det gjorde det.

– Hva da?

– De kom inn og stilte kontrollspørsmål hvert tjuende minutt. Hvem er du, hvor er du og hvorfor er du her. Og jeg svarte «Pål Mangor Kvammen», «sykehuset» og «eg har hatt slag». Men etter hvert ble jeg lei, og da de spurte meg hvorfor jeg var der, sa jeg «eg har født tvillinger». Da var det full alarm og overlegen måtte tilkalles.

[ Punger ut for norske filmklassikere: – Overveldende respons ]

Fremdeles preget

De neste ukene uteble evnen til å snakke og skrive, men det skrantet ikke på motivasjonen for å få snakketøyet tilbake. Skrivingen kunne han heller ikke miste. Helt siden han sto på scenen for første gang 2. januar 1983, har han skrevet hver eneste dag. Det ligger alltid en blokk og en penn på nattbordet. Er ideen god nok, reiser han seg opp og skriver den ned på datamaskinen.

– Jeg trente mye. Da jeg var ute og kjørte leste jeg alle trafikkskilt høyt i bilen. Det samme gjorde jeg med mail. Som du kan se er jeg bedre på å trene språket enn kroppen, sier Kvammen.

Konsekvenser av hjerneslaget påvirker livet hans i dag.

– Jeg unngår vanskelige ord, og det går greit. Man vil ikke merke noe når jeg står på scenen, men de som er nær meg, merker det. Den verste krisen er at energien ikke er som den var før slaget. Det er det eneste som er alvorlig med dette for meg. Jeg har alltid jobbet 10–14 timer til dagen, men nå må jeg legge meg litt etter å ha skrevet en time eller to.

Hadde han vært mindre glad i jobben sin, ville han vært ufør nå, tror han.

– Jeg har en jobb som gir meg noe. Jeg kjenner at livet går videre. I løpet av disse 40 årene har jeg ikke gått på jobb en eneste dag uten å glede meg. Jeg har hatt over 3000 strøjobber, og jeg tror jeg kan telle de kjipe opplevelsene på én hånd.

– Fastlegen vil helst ha meg på trygd, men banken min sier nei.

– Og hva mener du?

– Eg heie på banken! sier han og ler.

I forestillingen gjenforenes publikum med karakteren Kurt Kevin. (Mari Wigdel)

Vanskeligere å være komiker i dag: – Folk blir lett krenka

Kvammen har et instinkt for å teste grenser, enten det er på sykehuset eller på scenen.

– Komikernes oppgave er å reflektere samfunnet som det er. Det som er et problem, er at folk blir så lett krenket. Og det er nesten alltid på vegne av andre folk. Det har gjort det vanskeligere for humorister å lage humor.

– Nå har du stått på scenen i 40 år. Blir folk krenket lettere enn før?

– Ja, eller … sier han og trekker litt på det.

– Folk har jo alltid blitt krenka. Vi hadde en parodi på den kristne radiostasjonen Maranata på 80-tallet. Hvis du var syk kunne du holde hånden på radioen så ba de for deg og du ble frisk. Den ble politianmeldt med en gang. Folk har alltid blitt krenka. Men nå har det nesten blitt litt «inn».

Kvammen mener man kan lage humor om alt.

– Jeg tror at når folk har det på det aller jævligste, er det viktig å le. Det jeg synes er kjekt, noe jeg av og til får til på scenen, er å få folk til å le og til å grine. Jeg tror det åpner noen kanaler for oss som gjør oss mottakelige for budskap. Hvis vi skal gjemme vekk alt vi synes er ubehagelig, er det noen som sitter og aldri blir spøkt med. Det er i hvert fall krenkende.

[ Joker-ran: – De ansatte er preget ]

En vits kan ryke

Men han er ikke grenseløs.

– Det er en balansegang. Jeg synes det er kjekt å utfordre den, men vi gjør dette for å glede folk, ikke for å fornærme dem. Men det er viktig å teste grensene.

Mandag kveld var det førpremiere på forestillingen. Da var det en vits publikum reagerte på, og nå er det aktuelt å fjerne den.

– Jeg snakker blant annet om mansplaining i forestillingen. Det må godt være litt utfordret når de sitter der, men de må klare å se gjennom det. Hvis jeg ikke klarer å formulere meg litt annerledes i kveld, slik at de skjønner at jeg faktisk står der og kødder, må jeg ta det vekk. For ellers er vitsen vekke.

– Det står og hviler på reaksjonen i kveld?

– Hundre prosent. Jeg har ikke lyst til å krenke noen på ordentlig. Men jeg har lyst til at folk skal kjenne etter.

– Er du nervøs for premieren?

– Nei, det blir jeg ikke lenger. De første ti årene spydde jeg før show. Men da gikk jeg til psykolog og fortalte hva som var problemet mitt. Psykologen sa at svaret på det var enkelt: Du må slutte å være nervøs. Da gjorde jeg det. Men jeg har en sunn spenning i kroppen, sier han.

– Hvor lenge skal du holde på med humor, tror du?

– Det kommer an på hvor langt dette livet blir. Og hvor lenge jeg får lov. Jeg er ydmyk over at forestillingen har solgt såpass bra.

[ Forlater Stavanger-politikken: Dette skal de gjøre nå ]