Kapittel-festivalen gikk selv ut med nyheten på sosiale medier onsdag, da de meldte at Siri Odfjell Risdal gir seg som Kapittel-sjef. Bakgrunnen er at Odfjell Risdal har fått ny jobb hos Rogaland fylkesbibliotek på nyåret, der hun skal drive med prosjektledelse innenfor leselyst og litteraturformidling.

Overfor RA forklarer den avtroppende festivalsjefen at beslutningen satt langt inne, men føltes rett.

– Et svært vanskelig valg, helt klart. Men timingen er på mange måter rett. Jeg har jobbet på Sølvberget i 18 år til sammen, de siste fem som festivalsjef for Kapittel. Det har vært et privilegium å forvalte denne svært viktige sjefsrollen i fem år og gjennom fem festivaler, sier hun til RA, og fortsetter:

– Kapittel er en festival med lange tradisjoner og et stort nedslagsfelt. Det er en svært interessant jobb som har gitt meg mange sterke og gode opplevelser.

Hun er klar på at litteraturformidling og fremming av lesing, slik verden ser ut i dag, er meningsfulle og viktige oppgaver i et demokrati.

– Demokratiet under sterkt press mange steder, så å jobbe med å sette ytringsfrihet på dagsorden er viktigere enn noen gang, sier hun.

Siri Odfjell Risdal på Sølvberget. Foto: Arne Birkemo

Godt tidspunkt

Odfjell Risdal har satt sitt preg på Kapittel og Sølvberget i en årrekke, stadig mer synlig etter at hun tok over som sjef for Kapittelfestivalen i 2019. Siden da har hun ledet festivaler med tema Kropp (2019), Avtrykk (2020), Hjem (2021), Brudd (2022) og Håp (2023), og før dette var hun ansvarlig for barneprogrammet på Kapittel.

Selv mener hun dette er et godt tidspunkt å gi stafettpinnen videre.

– Året festival den første der vi var utsolgt. Sånn sett så er det ikke lett å gi lederrollen fra seg, men dette er også en jobb en kanskje ikke bør sitte i altfor mange år. Fem år har vært veldig fint for min del, for jeg har fått utviklet eierskap til festivalen og samtidig fått satt mitt preg. Jeg tar med meg enormt mange gode opplevelser, men nå er det på tide å gjøre noe annet, sier hun til RA.

Bilbliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg er full av lovord om den avtroppende festivalsjefen på Sølvbergets nettsider.

– Vi synes det er trist at Siri slutter hos oss på Sølvberget. Siri har laget noen skikkelig gode litteraturfestivaler og skapt noen uforglemmelige litterære høydepunkter, ikke minst under pandemien – da hun satt hjemme og laget festival. Jeg ønsker Siri lykke til med nye utfordringer hos Rogaland fylkesbibliotek, sier Stensberg.

LES OGSÅ: Kapittelfestivalen utsolgt for første gang

Siri Odfjell Risdal var festivalsjef for Kapittel gjennom fem festivaler. (Arne Birkemo)

Søker ny leder

Det betyr også at Kapittelfestivalen nå er på jakt etter Odfjell Risdals etterfølger som leder.

Sølvberget søker nå etter ny festivalsjef for Kapittel.

– Er du den vi leter etter? Sjekk utlysningen på solvberget.no. Søknadsfrist 22. november, skriver de i et innlegg på Facebook onsdag.

Siri Odfjell Risdal gir seg som Kapittel-sjef, og begynner i ny jobb hos Rogaland fylkesbibliotek på nyåret. Hun har... Posted by Kapittel on Wednesday, November 1, 2023

Prosessen med å finne en erstatter skal ikke Odfjell Risdal selv være med på, men hun anbefaler alle med interesse og ambisjoner for litteraturformidling og lesing om å søke på stillingen.

– Det er en veldig interessant jobb. Sølvberget er en stor organisasjon, med svært mange svært flinke og kompetente folk, sier hun og oppgir følgende som den kanskje viktigste egenskapen en Kapittelsjef bør ha:

– Det som har vært viktigst for meg har vært å bygge lag. Det tror jeg må være det viktigste også for den neste lederen, sier den avtroppende festivalsjefen til RA.

PS. Neste utgave av Kapittel arrangeres i 2024 fra 18. -22. september.