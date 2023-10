Kaizers skal spille på Vaulen i sommer

Tom Odell spiller på Vaulen neste sommer. Han blir sammenlignet med Elton John, Coldplay og Rufus Wainwright for hans låtskriving, scenetekke og faste plass bak pianoet. Briten fikk mye oppmerksomhet med debut-EPen «Songs from Another Love» i 2012 og den over 10 år gamle låta «Another Love» gikk i fjor viralt på Tiktok. (Promo/Live Nation)