Brygger på sin siste ølfestival

Neste helg, 20. og 21. oktober, blir den aller siste ølfestivalen What’s Brewing arrangert på det gamle bryggeriet Tou.

– What’s Brewing begynte i 2014. Da var dette kanskje den eneste anledningen man hadde til å drikke denne typen øl, mens nå kan du få Mikkeller-øl på flyet til Granca. Så verden har forandret seg ganske mye. For oss var dette et kjærlighetsarbeid og noe vi følte vi manglet, men det er jo ikke noe man mangler lenger, sier festivalgründer Andreas Melvær når RA spør om hvorfor det er slutt.

Den profilerte reklamemannen peker også på at ølfestivalen har vært helt økonomisk uavhengig fra både statlige og private tilskudd.

– Vi har laget en festival med en god del frivillige timer. Det har gjort at vi kan gjøre helt crazy ting, som ingen andre festivaler kan gjøre, men vi ser nå at om vi skal fortsette vil det være enda mer krevende å få det til som en selvstendig og økonomisk uavhengig festival på grunn av svak krone og økte kostnader. Vi er en internasjonal festival, og vi importerer så å si alt av ølen fra utlandet. Så alt det vi er avhengige av blir dyrere, sier han.

– Vi har vært veldig fornøyde med å være økonomisk uavhengige, men skulle vi tatt dette videre måtte vi funnet en annen modell som vi ikke hadde vært så komfortable med.

[ Sjekk hvem som kommer på What’s Brewing ]

Mange påfunn

Festivalgründer Andreas Melvær viser RA rundt i lokalene på Tou hvor festivalen arrangeres. (Tonette N. Haaland)

Melvær snakker varmt om årene som har gått og festivalene som har vært, og synes det er spesielt gøy å tenke på alle de rare temaene de har hatt.

– Det er kanskje litt klisjé å si, men det har vært en fantastisk reise. Det har vært utrolig gøy, og utrolig mange ulike ting har skjedd.

Han peker blant annet på den første festivalen, hvor de måtte sensurere hvilke bryggerier og øltyper som kom på festivalen, på grunn av alkoholloven og strenge skjenkeregler fra kommunen.

– Vi fikk egentlig blankt nei på alt vi spurte om på grunn av den lokale tolkningen av alkoholreklame-forbudet. Så vi sensurerte hele festivalen, det gikk fra å være en «beer festival» til en «beep festival». Vi fikk oppmerksomhet i internasjonale medier, for folk synes det var så sinnssykt.

Senere var forskriften ute på høring, og med What’s Brewing i front ble regelen endret. Så ved neste festival fikk de lov til å legge ut hvilke bryggerier og øltyper som skulle komme på festivalen på nettsidene sine.

– Året etterpå arrangerte vi begravelse for loven, sier Melvær og ler litt når han tenker tilbake på det.

Et annet år brukte de festivalen for å kommentere på norsk alkoholreklamepolitikk, og laget festivalen om til en totalitær republikk.

– På festivalområdet ble du ikke møtt med en inngang, men av grensekontroller hvor du fikk utdelt et pass som du kunne få stempel på fra de ulike bryggeriene. Vi hadde stridsvogner, sandsekker og hemmelig politi. Det var mye forskjellig gøy. Det er jo så klart noe vi aldri kunne gjort nå med dagens bakteppe, men den gangen gikk det bra, sier Melvær.

Han trekker også fram den første festivalen etter korona.

– Da trengte vi alle en flukt fra virkeligheten, så vi ble inspirert av en psykedelisk versjon av Alice in Wonderland.

[ Satser på Taylor Swift-konsert på kino ]

En kreativ slutt

Festivalgründer Andreas Melvær er klar til å arrangere sin siste What's Brewing. (Tonette N. Haaland)

Og kreativiteten er ikke fraværende under årets festival heller.

– Vi har for det meste harselert med andre, men vi har forstått at utenfra så blir vi som er glad i spesielle øl sett på som litt spesielle selv. Vi blir gjerne sett på nesten som en kult som driver og drikker brygg laget av munker i Belgia, sier Melvær.

– Så vi tenkte å ta det helt ut, og invitere til en okkult festival der vi kommer til å ha masse rare okkulte innslag. Vi skal brenne ting, det skal være prekestol, og diverse live-opptredener. Vi inviterer til en snillere kult der alle skal få lov til å være med å lære om våre fantastiske eliksirer og guder i spesial øl-verden, sier han lurt.

Melvær gleder seg veldig til festivalen, og peker spesielt på at han er svært fornøyd med hvilke bryggerier som deltar.

– Det er en råsterk line-up av internasjonal klasse om jeg må si det rett ut. Jeg gleder meg enormt til både Deya-bryggeriet fra UK, Stillwater fra US – og et gjensyn med danskene i Mikkeller er aldri feil. Dette sier mye om hvor langt vi har kommet siden oppstarten i 2014 – og hvordan interessen for kvalitets-øl har vokst med samfunnet og publikum.

Han passer på å gi en stor takk til alle de frivillige som har vært med på «galskapen» fra dag 1.

– Uten dem hadde vi aldri klart å gjennomføre denne festivalen. Også må vi få lov å takke Mike Murphy Lervig Bryggeri som har satt oss i kontakt med mange viktige bryggeri-aktører, sier Andreas Melvær.