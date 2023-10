Steinrøysa som ble til Sandnes stadion

Selv om det tok tid før planene om et nytt stadion ble realisert i Sandnes, måtte idrettsungdommen også vente før åpningsfesten fikk føle trykksverte i «maiå». I mandagsavisen den 20. juni i 1927 het det nemlig at «nærmere omtale av stevnet, samt premielisten, må dessverre henstå på grunn av plassmangel». Det som tydeligvis hadde tatt plass var en lengre reportasje fra Samorganisasjonens tur til Kopervik hvor det for øvrig fremgikk at «oppslutningen ikke hadde vært så stort som forventet på grunn av «mange slemme konkurrenter som for eksempel indveielsen av Stadion i Sandnes».

Med høye stemmer, ble det utbedt en forklaring på blamasjen.

Avisens bortforklaring om spalteplassens mandags-begresning, ble slett ikke tatt vel imot av den entusiastiske friidrettsflokken i Sandnes. Om det ikke ble løpt med hastige skritt til journalist Tjøl Oftedals lille krypinn i sentrums-Sandnes, ble det i hvert fall marsjert med faste og bestemte skritt. Med høye stemmer, ble det utbedt en forklaring på blamasjen. Ikke minst ble det pekt på at det var funnet spalteplass til et omfattende referat både fra fotballkampen mellom Brann og Viking samt fra Hetland Ballklubbs kamp mot Star. Den solide seieren sikret ifølge avisen Hetland Ballklubb kretsmesterskapet.

Nå skulle det imidlertid vise seg at hadde bladet hadde bommet en smule på seriesystemet. Som det het i 1.ste Mai dagen derpå: «I vårt referat stod det at Hetland Ballklubb var blitt kretsmester. Det er ikke riktig, da kretsserien var delt i to, vårserien og høstserien. Hetland Ballklubb står best i vårserien og er altså seriemester etter vårsesongen…»)

Den feiltagelsen på fotballfeonten, mente den klagende Sandnes-krets var av langt mindre alvorlig art enn den åpenbare feilvurderingen som lå i den mangelen de dekningen av stadionåpningen. «Hvorfor står det ingenting om denne begivenheten? Det holder ikke med å skylde på plassmangel. Til og med Arbeiderpartiets musikkorps spilte under åpningen», ble det minnet om fra fridrettsfolkets side.

Hvilket inntrykk de sterke sukkene fra klagenemnda gjorde på Tjøl Oftedal, kan man bare spekulere omkring. Skjønt, det kom da atskillige spaltecentimetere på trykk i tirsdagsavisen. Den ble til og med uthevet i tittelen at «Åpningen blev en sjelden vakker idrettsfest i overvær av over 2000 tilskuere». Muligens var den presiseringen ment som en liten bots- og bedegang, en øvelse som slett ikke var fremmed for aviser heller ikke den gang.

Veien fram mot et stadion i Sandnes hadde vært lang. Det var mange i bystyret som var av den ganske bestemte oppfatning at dersom byen skulle få et stadion, måtte idretten bekoste det på egen hånd. Det var mer nok å bruke kommunens midler på til enn til «noe så fordervelig som idrett og sport», som det ble sagt.

Nå fantes det imidlertid noen få, men dessto mer brennende ildsjeler. Spesielt stadsingeniøren i Sandnes, Jac. Pettersen og bystyrerepresentant Fjermestad, var virkelige pådrivere for å få et kommunalt idrettsanlegg som kunne tjene både fotball- og friidrettsfolkets formål. Derfor var det ikke mer enn det som folk flest mente var rett og rimelig at det var stadsingeniøren som fikk fornøyelsen av å overleve anlegget til kommunen ved ordfører Lars Øglænd.

I utgangspunktet hadde tidligere ordfører og lærer Nygård som menig kommunestyremedlem, vært imot å bygge et stadion i kommunal regi. Etter hvert som Nygård byttet bort kateteret med ordførerstolen, var det imidlertid han - som helt uten påholden penn - signerte den kommunale kjøpekontrakten på den 16 mål store steinrøysa som skulle bli til et stadion. 5000 kroner betalte Sandnes by for råtomta.

Det skulle gå med noen titusen sedler til og atskillige årfør stadsingeniøren – som formann i det såkalte plass-styret - fikk anledning til å rense sin hals med atskillige kremt, før han forkynte sitt åpningsevangelium: «Endelig er den dag oprunnet da plasstyret kan overleve det verk som det hadde til oppgave å utføre. Sandnes stadion er i dag blitt til virkelighet. Sandes ungdom vil på denne plass få en tumleplass i ledige stunder. Ungdommen vil ikke bedrive ord på gatehjørner og kafeer, men vil på denne plass få anledning til å stålsette sine nerver og herde sin kropp i edel kappestrid. Det er en historisk kjennsgjerning at idretten stålsetter sjel og legeme, og i forståelse herav bevilger stat og kommune i alle land penger til idretten», fastslo stadsingniør Pettersen til håndfast applaus fra alle de frammøtte.

Ordfører Lars Øglænd takket og bukket for den anlegget og håpet at det «alltid måtte bli drevet god, sund sport på plass». Og dermed var det klart for et assortert utvalg idrettesgrener. Turnerne kom tydeligvis noe i skyggen for som det heter i den ellers begeistrede avisreportasjen: «Turnerne blev i grunnen litt mishandlet idet opvisningen måtte foregå helt nede i det søndre felt for ikke å kollidere med idrettsøvelsene som foregikk samtidig. Både dame- og herretruppen viste fremragende turning og burde ha fått en bedre plass i solen».

Muligens var det et utrykk for den rette vertskapsholdningen – man ville nødig stikke seg fram – men det var ingen av lokale friidrettsutøverne som klatret opp på premiepallen. Det var helst friidrettsutøvere fra Stavanger som sikret seg de øverste plassene på resultatlistene. Kanskje hadde det sammenheng med at utøverne fra Sandnes fortsatt var utslitt etter en omfattende og langvarig dugnadsinnsats.

Ikke færre enn 41 jernbanevogner med slagg hadde man lastet i Stavanger og igjen losset i Sandnes før de kjørte slagget fram til idrettsanlegget. De hadde virkelig svettet for å få en bane til å utfolde seg på. Under festen etter åpningen, ble det også gjentatt og gjentatt av de idrettsinteresserte i Sandnes hadde lagt ned et betydelig arbeid for å få fullført stadion. De hadde bidratt med 4000 arbeidstimer, 210 hestetimer og 83 biltimer, som det ble presisert under stadionåpningen.

En del «interesserte Sandnesborgere» som det het, hadde satt opp en pokal til den beste friidrettsutøveren fra Sandnes. Den fikk Reidar Jensen fra Ulf med seg hjem for sin 4. plass på 400 meter med 55.2. Åpenbart sto fotballen høyere blant Sandnes-publikum den gang enn friidretten gjorde. I hvert fall ble friidrettsresultat helst kommentert med at «resultatlisten taler for seg», mens åpningskampen mellom Ulf og Fløya ble detaljert beskrevet. Den vant ellers ULF med 4-3 etter en «velspillet og spennende kamp som ble dømt av Finn Brodal fra Stavanger.»

Stevnets beste resultat sto for øvrig Steinar Kristiansen fra SIF for. Han satte kretsrekord på 1500 meter med 4.15,9. Han var nærmere åtte sekunder foran nestemann, Einar Højgård, fra Viking i mål. For prestasjonen fikk Kristiansen friidrettskretsens utmerkelse. Kristiansen var ellers en trofast tjener på friidrettsbanen – like meget som han i en årrekke var en gjennomgangsfigur som flaggbærer i fronten av folketoget 17. mai.

Og så var det fest i Turnhallen etterpå med kaffe og smørbrød, og en sann flom av taler og gode ord. Alle var blide og fornøyde, aller bredest smilte stadsingenør Pettersen som ble hyllet og hyllet og hyllet. Begeistringen for hans stadioninnsats var åpen- og hørbart ustoppelig.





Skøytestevnet fikk mer omtale enn friidretten

Om avisdekningen hadde vært bedrøvelig da stadionanlegget ble åpnet for friidrettsfolket, var det atskillige flere spaltecentimetere som ble fylt i avisene etter at Ulf hadde invitert til skøytestevne fredag 14. januar i 1958. Det var ikke små ord som ble tatt i bruk for å beskrive stevnet, «Det hersket den reneste Bislet-stemningen under hele kveldsstevnet» ble det formulert med begeistring av reporterne som ikke la særlig vekt på at de lokale tidene, lå atskillige sekunder etter det datidens norgeselite oppnådde.

Stevnet var det første i en serie som ble avviklet mens kuldegradene fortsatt holdt distriktet i isgrep. Det gjaldt å smi mens isen var på plass. Odd Fladen takket ved åpningen både kommunen – men aller mest bygartner Y. Ødegård – som hadde sørget for utmerkede baneforhold. Eneste minuset var åpenbart lysanlegget på banen. «Litt mer opplysning neste gang» var avisenes velmente råd til arrangøren.

Ellers ble arrangementet betraktet gjennom vennlige reporterglass. Aasmund Stangeland som sørget for at Rogalands Avis alltid visste hva som hendte «nori- og sørigjønå» byen, anmeldte med patriotiske setninger stevnet slik: «Oppmannen Ingolf Nybertg fra Jarl sørget for at løpene gikk kvikt og greitt unna. Og så snart hvert heat var unnagjort, kunngjorde T. Gunneng resultatene i høgtaleren, distinkt og tydelig. Han var en meget god speaker. Alle funksjonærene arbeidet effektivt.

Det var stille og fint vær, men temmelig kaldt. Folk hutret, heiet og jublet. Men kulden influerte ikke det ringeste på stemningen. Folk heiet sine spesielle favoritter. Ingen ventet tider av toppklasse, men trass i at mange ikke hadde så stor trening, ble det oppnådd respektable resultater. Hvis vi får stabilt vintervær, er det ikke tvil om at neste tevling vil samle atskillig større interesse og by på ennå bedre resultater», heter det fra Aasmund Stangeland som i tillegg siterer stevnet store løper, Egil Næsheim, på at svingene nok var slake og for lite krappe. Når svingene ble som de skulle, ville tidene bli langt bedre, mente Næsheim. Under fredagsstevnet hadde løperne tapt fart gjennom svingene i stedet for som vanlig å få en øket fart gjennom svingene.