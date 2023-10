Leo (32) spiller Macbeth: – Peker mot et mørke som bor i oss

---

Hvem: Leo Magnus De La Nuez (32), skuespiller ved Rogaland Teater.

Aktuell: Spiller hovedrollen og tittelrollen i Shakespeares klassiker «Macbeth» som for tiden går for fulle hus på Rogaland Teater.

---

– Du spiller for tiden tittelrollen Macbeth i Rogaland Teaters oppsetning av Shakespeare-klassikeren, som hadde premiere 6. september. Hvordan har de første ukene vært?

– De første ukene har gått ganske fort. Forestillingen har virkelig fått «satt seg» og det har vært deilig å få rollen litt mer under huden. I oppkjøring til premiere er det som regel ganske kaotisk og det er mye som skal på plass, samt mye nerver og tvil, så det er fint å «eie» det i større grad. Samtidig er det spennende å gjøre nye oppdagelser i teksten og situasjonene. Det har vært ganske intenst med kongemord, drap og død fem kvelder i uken i tillegg til prøver på «Fanny og Alexander» på dagtid. Men det er en kjekk forestilling å spille. Jeg koser meg på jobb.

– Hva gjør Rogaland Teaters versjon annerledes enn tidligere versjoner av stykket?

– Nå har jeg ikke inngående kjennskap til så mange tidligere oppsetninger, men regissør Tyra Tønnessen har oversatt originalteksten selv og den har fått en litt mer moderne språkdrakt, samtidig som verseformen er bevart. Jeg håper publikum klarer å henge med i svingene, for språket er jo litt opphøyd, men det skal være mer lettfattelig en tidligere utgaver. I tillegg er en del roller slått sammen eller fjernet, og mye tekst er strøket. Dessuten er noen omstendigheter, som Lady Macbeth sin spontanabort, eller hendelser mellom scenene, som den energiske kroningsfesten til eksempel, ikke med i originalen, og gir en litt annen tone og drivkraft til vår forestilling. Ellers tror jeg ikke Macbeth har vært oppført med sju talenter fra barne- og ungdomsteateret i tillegg til ensemblet før. De er veldig trivelige å jobbe med.

– På hvilke måte er stykket aktuelt i dag, flere hundre år etter at det ble skrevet?

– Maktbegjær, svik, drap og terror har (dessverre) enda ikke gått av moten. Ei heller viljen til å kjempe for overlevelse eller stå opp mot tyranni, heldigvis. Det finnes nok av eksempler på mennesker med oppblåste selvbilder som er villige til å gå over lik for å oppnå status og makt og som vil strekke seg langt for å holde på den. Makt korrumperer fremdeles, og frykt og paranoia lever i beste velgående. Om en trekker paralleller på et politisk plan får jeg gjerne assosiasjoner til Putin i Russland, eller alle statskuppene i Afrika den seneste tiden – eller USA, Sør-Amerika, Midtøsten eller Asia, for den saks skyld. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på ledere som lyver, utviser forakt for menneskerettigheter eller gjør som de vil. Men en type som Macbeth finnes også på andre plan, i det nære, i bedrifter eller idrettslag eller hva det måtte være. Så kanskje kan en si at stykket peker på et mørke som bor i oss mennesker, som under gitte omstendigheter, om en føler seg berettiget til posisjon og makt og gir etter for fristelsen, så kan det bære galt av sted og få grusomme følger.

– Fortell litt om din prosess og dine forberedelser til rollen i tiden fram mot premiere?

– Jeg har gjort ulike former for research: jeg har lest artikler og essayer om stykket, sondert YouTube for analyser og forelesninger, hørt podkaster og sett ulike filmatiseringer. I tillegg har jeg sett dokumentarer om mennesker i krig for å få et slags inntrykk av hva slags problemstillinger som preger en sånn ekstrem situasjon. Ellers har jeg kost meg med teksten for å finne bilder og assosiasjoner som resonnerer, i tillegg til god gammeldags pugging.

– Fortell litt om din prosess og forberedelser, rutiner og ritualer i de daglige forberedelsene til å gå på scenen og bli Macbeth?

– Jeg hører gjerne på musikk fra min egenkomponerte Macbeth-spilleliste på vei til jobb for å få energi og komme i kampmodus. Så varmer jeg opp kroppen, stemmen og snakketøyet – det er mange ord som skal over scenekanten og opp til bakerste rad på balkong, så jeg prøver å sørge for at hele kroppen er klar så jeg kan være i kontakt med omstendighetene i stykket og medspillerne mine, ikke minst. Til slutt gjør jeg gjerne en kort meditasjon før teppet går opp og gjør rollen og stykket med hva enn som måtte dukke opp hver kveld og følger impulsene.

Leo Magnus De La Nuez Skuespiller Leo Magnus De La Nuez er fast ansatt ved Rogaland Teater og spiller for tiden hovedrollen i Macbeth. (Henriette Time/Rogaland Teater)

– Dere har fått gode kritikker. Hva synes du om mottakelsen av stykket?

– Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og det er selvfølgelig veldig kjekt. Vi har også mye besøk fra skoleungdom i ukedagene og det virker som de henger godt med, så jeg håper teateropplevelsen gir mersmak og at de får lyst til å komme tilbake.

– Har du en rolle du alltid har drømt om å spille?

– Jeg går i grunnen ikke rundt å bærer på én drømmerolle sånn sett, men jeg er veldig fornøyd med oppgavene jeg har fått på Rogaland Teater så langt. Jeg syns det er veldig gøy å spille Macbeth. Han er en sammensatt type og skiller seg kanskje litt fra andre klassiske skurker ved at han hele veien reflekterer over sin egen ondskap og grusomhet – han har en samvittighet tross alt. Å gå fra krigshelt til gal despot kveld etter kveld er faktisk ganske moro.

– Og så, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Vanskelig å trekke fram boken som har hatt størst betydning, men jeg husker at jeg som liten hadde en stor leseropplevelse i møtet med Paolo Coelhos «Alkymisten». Det var noe med filosofien, mystikken og reisen, eventyret, som appellerte til meg. Jeg leste den flere ganger. Det er jeg antakeligvis ikke alene om.

– Hva er din favorittfilm?

– Oi, hva skal man velge … La meg svare «La Haine» av Mathieu Kassovitz. Den står i DVD-samlingen til de jeg leier hos. Rå og brutal gatelivs-skildring fra Paris med noen fantastiske rolletolkninger, nydelig foto og et herlig soundtrack. Har sett den flere ganger mens jeg har bodd her i Stavanger, så jeg går for den.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Foruten min kone, kjærligheten, så vil jeg si å tilbringe tid med gode venner. Eller en solskinnsdag ved havet, gjerne på en øy med en god bok, noe godt å drikke, etterfulgt av en ledig kveld uten planer der alt kan skje.

– Hvilken musikk hører du helst på?

– Jeg er veldig glad i musikk. Det kommer an på humøret, men jeg er så å si altetende sånn musikalsk sett, kanskje bortsett fra metall. Alt fra jazz og folkemusikk til bergensk hiphop eller house, jeg lar meg begeistre av mye forskjellig.

– Noe du angrer på?

– Det kan tenkes, men jeg prøver å ikke bruke energi på å angre på ting. Det er sikkert ting jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes, men valg jeg har tatt og ting som har skjedd har ført meg til nå – og nå har jeg det bra. Hva som skjer i morgen, det vet jeg ikke.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er glad i god mat og drikke, så da unner jeg meg gjerne noen ekstra gode råvarer eller et besøk til en god restaurant eller en god flaske vin.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog for/mot?

– Jeg går gjerne i tog – 8. mars, 1. mai og så videre. Senest var vel Oslo-pride.

– Hvem ville du helst ha stått fast i heisen med?

– Hmmm … Kong Harald? Jeg er ingen stor monarkist akkurat, men jeg syns han virker som en varm og reflektert person og han har sikkert mange gode historier. Det hadde garantert ikke blitt kjedelig og jeg tror han hadde hatt en beroligende effekt dersom jeg skulle få et anfall av klaustrofobi. Og så er han jo en ekte konge da … Det er god research.