Augustdagen grunnvollen rystet i Sandnes

Det ringte bekymrede slektninger fra nær sagt alle landets kanter til beboerne i Gannsområdet og undret seg storlig og skrekkslagent om hele området virkelig var i ferd med å gli ut og ende som en ny del av Gannsfjordens bunn. Det ble fortalt med krav om pålitelighet at «fra Finnmark i nord har det ringt overgitte slektninger som har tilbudt seg å komme til unnsetning. En frue fikk telefon fra svigersønnen i Oslo sa fra at han alt hadde gjort i stand gjesteværelset til henne».

Gannsområdet var i 3–4 døgn i virkeligheten et slags katastrofeområde, basert på et slags føre var-prinsipp Ingen kunne nemlig i første omgang vite om de betydelige leirmassene som var kommet i sig, hadde stabilisert seg – eller om de bare tok en liten kunstpause – før de kom fryktelig tilbake i en annen omgang. For mange fagfolk sto blåleirens bevegelser som et skrekkscenario. Kunne virkelig hele huset forsvinnes i leirdypet?

I etterhånd var det imidlertid flere som mente at både fjernsynet og avisene hadde sterkt overdrevet saken. En gammel Sandnesbu sa etterpå – når normaliteten var vendt tilbake – at «han hadde fått et klart inntrykk av at alle de overdrevne, feilaktige opplysningene som sensasjonshungeren hadde sendt ut, virkelig hadde samlet seg til en kjensgjerning hos hele det norske folk».

For så vidt var det et nøkternt språk som fortalte om første akt i dramaet. Det het for eksempel i en av avisene den 13. august 1963: «De førti familiene som bor i Punkthuset i Gannsområdet i Sandnes fikk ved 21-tiden i går kveld beskjed om å evakuere etter at leirmassene natt til mandag kom i bevegelse i hele bystrøket. Samtlige familier ble enten innkvartert privat eller hos bekjente.

Etter det kraftige regnværet natt til mandag begynte hele Gannsområdet i Sandnes – fra Olav Rieber Thorsens garasje og helt til topps i Chr. Kroghs gate – å slå sprekker. Klokken 8.30 om morgenen røyk hovedvannledningen i krysset Parkvegen – Sigrid Undsets vei av leirmassenes trykk. Om lag 30 hus er i fare om leirmassenes bevegelse skal fortsette, og Sandnes Ingeniørvesen hadde i går satt inn alt sitt material, pluss innleide lastebiler, for å avverge en videre katastrofe.

Fra Olaf Rieber Thorsens bilverksted strekker sprekkene seg i en halvmåne opp Parkvegen-Sigrid Undsets vei og bort til endes av Chr. Kroghs gate, og fra denne sirkel sprer det seg utover hele området. I det siste huset i Chr. Kroghs gate, tilhørende Arne Aanestad, ser en tydelig sprekkene rundt hele grunnmuren, og i det ennå ikke ferdige nybygget ved siden av, tilhørende Ole S. Simonsen, er det flere sprekker i grunnmuren. Flere hus i området har fått føling av utglidningen, og det finnes sprekker over alt. Gatelegemet bulker seg over hele området, og asfaltdekket er sprukket flere steder. Nede i Parkveien kan se hvordan telefonledningene står som fiolinstrenger etter at husene har skaket på seg og kommet ut av sitt leie. Utover dagen i går kunne en tydelig se at sprekkene utvidet seg, og klokken 14.10 måtte en stenge av vannet da en ny vannledning røyk snaue 100 meter fra Punkthuset. Hele området er sperret for kjørende trafikk».

Byingeniør Egil Refsnes i Sandnes var ikke i særlig tvil om årsaken til leirsiget. Han mente med tydelig tale at «årsaken til utglidningen først og fremst skyldes regnværet natt til mandag, men at det også er sannsynlig at det er gravingen på den nye tomten til Rieber Thorsen som har fått skredet til å løsne. I og med at grushaugen som går over tomten er blitt gravd ut, har det gitt den farlige leirbunnen fritt spillerom, og da regnværet var på det verste, skjøt leiren opp og skaket hele området. Den første grunnmuren på byggetomten har grunnet utglidningen hevet seg 17 centimeter», sa Refsnes da ivrig noterende reportere omringet han for å få en rapport om hva som hadde hendt.

En forbipasserende fortalte senere at seansen mellom byingeniøren og journalistene mest minte han om en scene fra skuespillet om Ronja Røverdatter. Det var scenen hvor de underlige smådyrene spretter fram og skriker i samstemt kor: Varfør det, då? Varfør det då? Det var imidlertid tydelig at journalistene var vel fornøyd med Refsnes sine replikker. Svarene hans ga setninger til en henge en saftig tittel på. Den improviserte pressekonferansen var derfor av kort varighet.

Politimesteren innkalte ikke i første omgang til noen pressekonferanse. Han nøyde seg med å stensilere et rundskriv til beboerne i blokken som fortalte hva de hadde i vente. De fikk vær så god flytte fra hus og hjem, jo før jo heller. Politimesteren ville være føre var. Han antok nok at det virkelig kunne bli katastrofalt å satse på å være etter snar …:

Det heter i havets uskrevne regler at kapteinen skal være den som siste som forlater et forlist fartøy, om nødvendig skal han gå ned med sin stolte skute. Det var sannsynligvis et slikt ærespåbud som hadde grepet fatt i – og festet seg i sjelen til formannen i Punkthuset borettslag. Han var nemlig den aller siste som forlot Punkthuset. Formannen i Borettslaget, Alf Wendt, sendte først kona av gårde, deretter sjekket han nøye at alle familiene hadde forlatt huset før han selv låste ytterdøren etter seg. Punkthuset var tomt, beboerne var spredt på flere kanter. Da Wendt stakk dørnøkkelen tilbake i bukselommen, var klokken nøyaktig 22.30 – som reporterne noterte seg med all sans for øyeblikkets dramatikk.

Overfor avisreporterne slo for øvrig formann Wendt fast at det slett ikke var noen fare for Punkthuset. Det sto helt støtt, mente han, og begrunnet det med at «heisen i huset ville ha stanset med en gang at huset forskjøv seg. Den står i lodd, og den aller minste bevegelse, vil sette den ut av funksjon», fastslo formannen med all den stemmeautoritet som tilligger en mann som er vant til å holde et fast tak i lederklubben.

Foreløpig var det følgelig ingen som helst fare for huset, fortalte formann Wendt, men som straks sørget for å legge til at han selvsagt ville rette seg etter politiets henstillinger. Det var ingen grunn til å ta lett på situasjonen, var hans sluttord til allmuen.

Et brennende spørsmål oppsto i kjølvannet av leirsiget: Hvem skulle dekke utgiftene til hotellopphold? Det var ikke alle som hadde råd til den slags. Rådmann Herman Hagen ble interpellert og lovet med beroligende kveldsrøst at kommunen skulle være behjelpelig i første omgang, men at man måtte nok ta et internt møte på saken i kommunen.

Problemstillingen var minst tredelt, etter rådmannens oppfatning og -telling: Hva skulle kommunen dekke, hva kunne beboerne få fra forsikringsselskapene og hva måtte beboerne regne med å bekoste selv. Et svært så uavklart spørsmål svevde også i kveldsluften: Ville det kunne legges noe ansvar på de entreprenørfirmaene som drev med utbyggingsarbeidene i området? Med en rekke ubesvarte spørsmål, fikk byens befolkning til en slags ro den første etter jordrystelsene …

Dagen derpå ble virkelig dagen derpå

Dagen derpå ble virkelig det – og som det het i avisene: «Gannsområdet var som en travel maurtue i formiddagstimene i går. Geologer, byggeteknikere, ingeniører, politi, presse, kringkasting og fjernsyn var over alt, og ellers var det mange tilskuere, til fots og kjørende, som var trukket til Sandnes for anledningen. Og noen av de evakuerte vendte tilbake til leilighetene sine for en time eller to eller for dagen, kanskje for å hente nødvendig tøy eller verdisaker.

I Punkthuset var det hjemvendte leieboere i flere av etasjene, helt til topps, til tiende etasje. Det lot ikke til å være noen engstelse blant dem, de regnet med at det ikke var noe uvanlig med huset. Det eneste som kunne tyde på at punkthuset ikke hadde gått helt klar, var at en vannledning som går oppover i huset, kom ut av funksjon. Huset var uten vann i nesten et døgn. Også andre hus i området var uten vann, og kommunens vannvogn var stadig i bevegelse for å forsyne de husene som var rammet av stans i vanntilførselen».

Det er ikke alle budskap som mottas med takk og pris. Den beske beskjeden til beboerne om at den alminnelige forsikringen, ikke ville dekke skadene, ble mottatt med hoderisting og en sterkt mumling om at «alltid er dorr någe så står med liden skrift». Det ble heller ikke oppfattet som noen alminnelig trøst at kommunens representanter orienterte om det ville være mulig å søke Statens Naturskadefondet om bidrag.

I Sandnes opplevde innbyggerne en ny mulighet til forlystelse. I flokk og relativt følge vandret den ene etter alle de andre til Gannsområdet for å se hvordan den såkalte situasjonen egentlig var. Det ble rett og slett den reneste folkevandringen til området. De mest nysgjerrige gikk også i bokstavelig forstand i veien for de fagfolkene som skulle undersøke og etterforske årsaken til problemene. Det ble helst en kaotisk og småamper stemning. Politiet gjorde derfor kort prosess: Alle ble fjernet fra området, både besøkende og bilister

Nå varte det ikke så lenge før de første i området flyttet hjem. Magnhild Herigstad var den som første som fikk en betydelig spalteplass i den relativt langvarige avisserien: «Nå flytter også jeg hjem igjen …» Etter hvert ble også gitt lov til beboere i Punkthuset om å flytte tilbake til boligene. Det ble mottatt med all mulig begeistring. Etter å ha tilført området om lag 10.000 kubikkmeter masse, hadde det stabilisert seg, og det var ikke lenger noen tegn til utglidninger.