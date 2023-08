Inviterer til gratis festival på Vassøy

Lørdag 12. august arrangeres Vassøyfestivalen for første gang. På dagtid er det et programmet som er tilpasset barn i alle aldre, og på kveldstid er det konsert for voksne. Det er gratis å delta.

– Vi ønsker å lage noe kjekt for lokalbefolkningen på Vassøy, og kanskje inspirere folk fastlandet til å komme og oppleve den vakre øya vår. Det skal ikke være lommeboken som avgjør om barn skal få oppleve gode kunst- og kulturopplevelser, sier Sebastian Waldejer som er med og arrangerer Vassøyfestivalen, til RA.

– En del av motivasjonen vår er at barn skal kunne gå tilbake til skolen etter sommeren og kunne fortelle at de har gjort noe gøy i ferien. Målet er å lage en dag som ungene husker lenge, legger han til.

– Hva kan de som tar turen forvente seg?

– Først og fremst er festivalområdet ved Peisaren et utrolig vakkert sted. Det er unikt å ha så skjermet og idyllisk natur såpass nærme Stavanger sentrum, sier Waldejer.

Hoppeslott og ordfører

Han mener programmet er helt topp.

– Kanskje særlig for barna. Fra klokken 14.00 kan man oppleve Natursti, supbrett/padling, Eventyrstund, hoppeslott, snekkerverksted og mye annet gøy, sier Waldejer.

Han påpeker videre at ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, har meldt sin interesse, og vil komme for å ha en velkomsttale før konsertprogrammet starter klokken 17.00.

Waldejer trekker også fram at Vassøykrabben kommer som et høydepunkt på programmet.

Vennegjeng

Waldejer forteller at de er en liten vennegjeng som er initiativtakere for festivalen.

– Vi har fått med oss rundt 20 frivillige som bidrar med aktiviteter, rigging, rydding og så videre.

– Hvilke forventninger har du selv til festivalen?

– Årets festival kan sees på som et slags prøveprosjekt. Vi er usikre på hvor stor interesse det er fra folk som bor i Stavanger, men om det kun kommer øyboere på den aller første festivalen, er det helt ok! Vi har begrenset med frivillige og kapasitet/ressurser, og ønsker gjerne å starte litt smått for så å bygge opp festivalen over noen år.

Tips

Dette er Waldejer beste tips til de som tenker å delta på festivalen:

Sjekk ferjetidene til Kolumbus: De går stort sett kvart på og kvart over hver time. Det går både ferje (unngå å ta med bil) og hurtigbåt fra området rundt fiskepiren. Det tar 10–15 minutter å gå fra Vassøy kai til festivalområdet. Gå mot høyre når du kommer i land.

Ta med noen varme klær, og gjerne badetøy!

Ta med niste/drikke. Vi holder grillene varme, og det er mulighet for å grille egen mat. Det er minimalt med servering på festivalen. Men det er mulig å kjøpe kake og kaffe.

Neste år er planen at det fortsatt er gratis for barn å være med på festivalen, men det er en mulighet for at det blir satt en billettpris for konsertene om kvelden, opplyser Waldejer.