Morten Abel håvet inn i jubileumsåret

Naturligvis hjelper det å være en av Norges mest populære artister.

I fjor, da siddisen Morten Abel fylte 60, hadde selskapet hans inntekter på 9,5 millioner kroner. Resultatet etter skatt havnet på 5,8 millioner kroner, melder Finansavisen. Det siste er opp fra 1,5 millioner kroner i 2021.

– Morten Abel ble 60 i fjor, og 2022 var et stort år med mange jubileumskonserter, sier manager Arne Svare.

Morten Abel, som strengt tatt heter Knutsen til etternavn, har fortid fra band som Mods, The September When og Peltz. For øvrig kan han vise til en lang og innholdsrik solokarriere som sanger og låtskriver.