Folket fikk fri da kronprinsen landet

Det ble endatil uttalt fra byens fungerende ordfører – paraplymaker Johs Johnsen som noen måneder senere skulle bli valgt til ordfører fra Ap – et håp om at det måtte bli en konkurranse om å trylle fram «det flotteste husarrangementet». Kommunen tilbød også en hjelpende hånd fra den tekniske rådmann som «skulle gi råd på alle måter» til huspynterne».

Bakgrunnen for den kommunale ekstasen var at kronprins Olav hadde lagt ut på en flyferd fra Oslo til Kirkenes sommeren 1945 for å gratulere hele folket med frigjøringen. Dessuten hadde han gjort det klart at han gjerne ville se hvordan folk hadde det – «hvordan det ligger an etter krigens herjinger» – som det het i slottsbulletinen før medierådgivere fikk festet grepet om hoffets pennesplitter.

Til Stavanger skulle han komme mandag 30. juli, og det var en begivenhet som skulle markeres som en folkefest. For at det ikke skulle bli noen slinger – verken i valsen eller veien – ville dessuten hovedveien fra flyplassen til Stavanger være stengt mellom klokken 12.00 og 15.00 for alle andre enn deltakere i den kronprinsesse kortesje.

I den offisielle deklarasjonen fra maktens menn i byens bestyrelse, het det: «Når kronprins Olav nå kommer på sitt første besøk til Stavanger etter at landet vårt er blitt fritt, bør mandagen bli preget av dagens festlige begivenhet. Det bør derfor bli en alminnelig friettermiddag. Kommunen har gått i brodden og gitt alle sine arbeidere og funksjonærer fri fra kl. 13.00. Mottakelseskomiteen retter hermed en henstilling til alle byens bedrifter, forretninger og kontorer om å gi sine folk fri fra middag».

Nordenvind og solskinn

Byens myndigheter talte slett ikke for døve ører. Oppfordringen ble fulgt. Klokken 13.00 opphørte all virksomhet i byen. Godtfolk iførte seg sin fineste stas og valfartet til torget hvor den første folkefesten skulle finne sted. Forløperen til Rogalands Avis, 1.ste Mai, rapporterte slik fra begivenheten:

«Torget og gatene omkring var fullstappet av glade og forventningsfulle mennesker allerede lang tid før kronprinsen kom til byen. Det var fest i luften, en stemning som minte om 17. mai. Mange bar nasjonale sløyfer og byen var ikledd festskrudd. Været var ekte stavangersk med nordenvind og solskinn.

Klokka 14.30 hørte vi jubelen stige bortenfor Posthuset. Så kom han. Smilende og vinkende satt han i den blomstersmykkede bil mens folk trengte på politisperringene. Det var en hard jobb for lovens håndhevere å opprettholde ro og orden akkurat da. Her kom vår kjære kronprins, akkurat slik som vi kjenner ham fra billeder og filmreportasjer. I over 5 lange år ventet vi på dette. Nå fikk vi utløsning for den respekt og beundring vi føler både for ham og det kongelige hus», het det i avisen som i tidligere tider hadde hatt redaktører som slett ikke befant seg vel i de kongelige kretser.

Under torgfesten skulle det bli enda mer jubel. Fungerende ordfører Johnsen – som stand-in for den nye ordfører Ole Bergesen – siterte Kielland og minnet om at den gamle magistraten hadde gitt uttrykk for at nettopp «nordenvind og solskinn var den beste velkomsten byen kunne gi noen gjest». Paraplymakeren fortsatte med å sitere Per Sivle som stundom sa at «ord kan lyve og springe forbi, aldri lyver en ren melodi». Johs Johnsen fortalte med høy stemme kronprinsen at begeistringsbrølet fra folkehavet var så «ren en melodi at den ikke kan misforstås …»

Nettopp folkejubelen førte til at det tok lang tid før kronprinsen fikk komme til orde. Tilhørerne ble elleville da han sto fram på den improviserte talerstolen som bygningssjef Nerland hadde stått for. Han var nærmest skjult bak et hav av blomster som var blitt han til del. Også byens glade laks «Sjøyden» hadde benyttet anledningen til å overrekke kronprinsen en kvast og ønske kronprinsen velkommen til byen …

Arrangementet på torget varte i en time, før kronprinsen brøytet seg vei for å komme inn i Domkirken hvor både biskop Skagestad og domprost Kornelius ga uttrykk for at kronprinsens besøk i Domen var som et bønnesvar. Eller som de uttrykte seg: «Det som sterkest har lydd i Domkirken gjennom tidene er bønn om Guds hjelp når det så mørkest ut. Når vi i dag ser vår folkekjære kronprins i kirkens kor, tar vi det som et bud på at fredens og frihetens tid er kommet»

Det skulle bli mer folkefest utover kvelden. For første gang i byens historie ble det arrangert et torgball hvor riktignok ikke kronprinsen skulle trø dansen, men kaste sin glans og takkens ord. Det ble en byfest som fikk journalistene til å gå amok i begeistrede adjektiver.

Som det het hos en ha-stemt reporter: «Dans på torget var noe nytt og uprøvd her i byen. Slikt kjenner vi bare fra beretninger om det eksotiske Paris. Vi har visst litt parisertemperament her på berget likevel. Festen ble en kjempesuksess. Seks offiserer i kronprinsens følge uttalte at det var det mest storslåtte de hadde vært med på under hele Norgesturneen. Kan dette være det reserverte Stavanger, undret alle seg på?»

Det skulle bli mer hipp hurra blant de omkring 30.000 menneskene som hadde samlet seg på og rundt torget. Åpenbart må de aller fleste ha våknet opp dagen derpå uten stemme. I hvert fall dersom de hadde deltatt i «de høye hurrarop hele kvelden til ende». Riktig så passende var det derfor at den visen som ble sunget om att og om att fra scenen – mens folket ventet på kronprinsens komme – var den lokale revyartisten Arne Hauskens velbrukte revyvise «Brøl Stavanger». Visen hadde fått et nytt vers hvor hele poenget var at byen nå skulle brøle for kronprinsen. Sjelden hadde vel Hauskens oppfordring opplevd maken til respons.

Det tok timer før kronprinsen kom på torget. Han mesket sin buk på Victoria hotell sammen med byens bestyrelse. Festkomiteen og hotellet hadde forgjeves forsøkt å få tak i såkalt Stavanger-lam til festmiddagen, men takket være en Bjerkreim-bonde, lyktes det likevel å by kronprinsen på lammestek – uten at den i menyen ble betegnet som Bjerkreim-lam. Det ble talt og takket, hilst og hurra-ropt, før kronprinsen plutselig ble var på at klokken var blitt 23.00. Tiden var mer enn inne for å hilse på torgballets festfolk.

Da kronprinsen omsider kom til syne nederst på torget, ropte datidens voksne i relativt samstemt kor, omtrent som dagens skoleelever gjør i barnetogene: «Olav, Olav, hei, hei, hei – ingen kronprins er som deg. Hurra», før folket jublet i vilden sky det som bare ble kalt for «kronprinssangen». Det var en sang som var blitt skrevet til kronprins Olavs første landkjenning i Norge i 1905.

Det var ikke mange som fikk høre hva kronprinsen hadde å si så sent på kvelden. Hans ord druknet i hurrarop «som runget gjennom den lange sommernatten og som ingen ende ville ta», som det het i avisreportasjene dagen derpå.

«Kom i sjøfugler gjennom luften»

Noen ganger saler journalister sin Pegasus og slår til med skildringer som slett ikke harmonerer helt med den tabloide journalistikkens krav til det korte, konsise og kontante språk. Det het for eksempel i hovedoppslaget til 1.ste Mai om kronprinsbesøket – hvor for øvrig titlene både var mange og ikke minst lange – at «i en kuling av nordvest og med enkelt regnbyger kom kronprins Olav til Sola. Først kom en sveit på ti Spitfire-fly og hakk i hæl med disse kom så de to flyene som førte kronprinsen og hans følge. Etter et par turer rundt Sola flyveplass, landet de to fly, som to store sjøfugler på Hafrsfjordens skumtoppede bølger. En motorbåt går ut for å hente kronprinsen og hans følge. Alt er klart til mottakelsen.»

Nå var det ikke lange stunden kronprinsen tilbrakte på Sola. Ferden gikk fort videre til Forus hvor det meste av det krigsmateriellet som var blitt tatt fra tyskerne etter kapitulasjonen, hadde blitt lagret. Det fantes flere enmanns ubåter som kronprinsen studerte svært nøye. Spesielt de to rørene for torpedoutskytinger opptok han, etter de journalistiske observasjonene.

Temmelig tydelig var det imidlertid at det som vakte mest interesse hos kronprinsen, var et såkalt rakettfly. Den korrekte betegnelsen var Arado. Navnet fikk det etter den tyske flyfabrikken hvor det ble bygget i fem forskjellige utgaver. Luftwaffe fikk flytypen for første gang i årene like før krigsutbruddet, og flyene var i drift gjennom hele krigen. Flyet som var lagret på Forus, og som ble nøye studert av kronprinsen, var blitt bruk av den tyske marinen som et rekognoseringsfly.

Nå nøyde ikke kronprins Olav seg bare med studier av militært materiell på Forus. Han gledet også de fotograferende avissjeler som fulgte han tett gjennom sine kameraøyne. Som det skrevet sto: «Før han går tilbake til lunsjen er han imidlertid så elskverdig at han sammen med sitt følge, kommer ut for at alle tilstedeværende fotografer kan få ta et gruppebilde».

Den folkelige hyllesten skulle bare vokse i styrke for kronprinsen utover dagen. Det heter for eksempel at «turen til byen artet seg som det reneste triumftog. Jublende barn med flagg i hendene, hurrarop og blomster i lange baner. Jo nærmere en kom byen, jo tettere med folk ble det, og da en nådde fram til den nybygde æresporten ved Mosvatnet, sto folket tett i tett på begge sider. Da var det ingen regnbyger, men sol og sommer og høg stemning.»

Dagen derpå var byen tilbake til virkeligheten. Da gledet man seg over meldingen om at «det ville bli delt ut en eske sardiner til manns». Tydeligvis var det ingen som brydde seg om at sardineskene hadde tysk tekst og at de var pakket i svarte blikkbokser.