Viking vant cupen på tredje forsøk

Kvartfinalene i 1953 markerte også et «for første gang» i den lokale fotballhistorien. Både SIF og Viking kvalifiserte seg for spill i den runden. Høyst overraskende hadde nemlig SIF slått ut mesterne fra 1952, Sparta fra Sarpsborg, mens Viking relativt lett vant over Pors i Porsgrunn i den 4. runden.

Noen av byens fotballtilhengere håpet på et rent byoppgjør i kvartfinalen, men slik gikk det ikke. SIF måtte ta turen til Ranheim og returnerte med 3-1 tap, mens Viking satte runderekord i antall mål ved å slå Sagene 6-0 på hjemmebane foran 11 600 tilskuere. Allerede tre timer før kampstart var det lange køer utenfor Stadion og folk flest fablet allerede om finaleplass etter seieren. Tydeligvis ble semifinalen regnet som en ren transportetappe på veien mot Ullevål

Spørsmålet var likevel hvem som ville bli Vikings motstander i semifinalen. Klubben håpet på Ranheim, men trekningen lød på Asker Skiklubb. Forbundet bestemte også at kampen skulle spilles på Ullevål stadion. Askers hjemmebane hadde ikke nok tribunekapasitet til en slik kamp.

Søndag den 11. oktober ble semifinalen blåst i gang på Ullevål foran 26 000 tilskuere, av dem var ca 500 fra Stavanger. Kampen trakk faktisk tusen flere tilskuere enn en landskamp mot Holland hadde gjort kort tid i forveien. Det ble en jevn og spennende batalje som etter 120 minutters spill, endte 1-1. Det måtte omkamp til for å kåre en vinner.

Stavanger Aftenblad hadde lagt opp til en egen meldingstjeneste basert på telefonisk kontakt med medarbeiderne på Ullevål. Den sa imidlertid Fotballforbundet et kontant nei til å gjennomføre. Det ble forbudt for folk på pressetribunen å ringe ut med Ullevåls telefoner. Forbundet ville ha kontroll med hva som ble formidlet underveis i kampen. Nå klarte likevel Aftenbladets medarbeidere å få til en slags meldingstjeneste ved hjelp av folk utenfor banen. Hvordan bladet fikk det til forble en hemmelighet.

I finalen hadde Viking fått lov av Fotballforbundet til direkte telefonoverføring til Bethania, Folketeatret og Verdensteatret. I tillegg ble det strukket ekstra linjer både til sykehuset og Klubben. Etterpå var man vel fornøyd med overføringen bortsett fra sendingen til Folketeatret hvor lyden var temmelig dårlig. Det var fullt besatt i alle lokalene, men det het etterpå at «reporteren, Benna Lund, hadde det til felles med radioens P. Chr. Asbjørnsen at han bare stønnet straks det ble spennende, før han etterpå forklarte hva som var skjedd. Det burde ha vært unngått…»

Da striden om semifinale-overføringen var på sitt sterkeste, la ikke Aftenbladet skjul på at det var SIF som hadde varslet Fotballforbundet om avisens radioplaner. Klubben mente at en slik meldetjeneste fra avisens side ville ødelegge interessen for den meldetjeneste som SIF selv hadde lagt opp til i forbindelse med sin seriekamp mot Buøy. Aftenbladet tok fram de store presse-frihetske ordene, og fordømte det monopolforsøket som forballforbundet hadde gjort i forhold til formidling av fotballnyheter.

SIF fikk sin lønn fra Fotballforbundet for varslingen. Omkampen i semifinalen ble lagt til SIF stadion, og fotballformannen, Einar Omdal, mente at det skulle være fullt mulig å få inn 20 000 tilskuere på banen, forutsatt at man bygget en del provisoriske tribuner. Idrettsinspektør Ludvig Aspøy i Stavanger kommune fnyste foraktelig og høylydt over banebeslutningen. Han mente at det var en klar forbigåelse av Stavangers stadion, og ga ellers uttrykk for at han hadde vært på SIF stadion en gang det var 8 000 tilskuere til stede, og da hadde det virket smekkfullt. Å doble antallet, var en ren illusjon, hevdet han.

Nå hadde kanskje banevalget sammenheng med at SIF trengte de inntektene som en slik kamp ville innbringe i baneleie. Klubben slet relativt hardt etter at den nye banen på Saxemarka var anlagt etter en forsiktig anleggsstart i det første fredsåret. Til gjengjeld gjorde klubbens venner en enorm dugnadsinnsats for å lage provisoriske tribuner med blant annet en utstrakt bruk av lastebilers lasteplan. Sikkerheten ved å stå på en et «oppreist lasteplan» var det ingen som høylytt bekymret seg for.

Det var enorm forhåndsinteresse for kampen. Det ble satt opp ekstra buser, båter og tog fra flere steder i fylket. Allerede kl. 9 på kampdagen den 18. oktober, var det lange køer. Og da portene – både de gamle og en ny ekstraport mot Hillevåg – ble åpnet en time senere, ble det påstått at køene rakk omtrent helt ned til sentrum. Omkring 20 000 mennesker trengte seg sammen innenfor gjerdene for å følge oppgjøret, mens Tuberkuloseforeningens ildsjeler presset seg mellom massene med sine innsamlingsbøsser. Det skulle bli en god dag også for den foreningen.

Tilskuerne oppførte seg svært så dannet følge politiet som stilte med 35 mann på plass til vakthold og for å dirigere trafikken og se til at folk skikket seg vel under semifinalen. Det het fra politihold etter kampen at «publikum oppførte seg eksemplarisk. Det var bare noen ganske få som måtte vises ut av Stadion fordi de var beruset, og det skjedde ingen uhell. Publikum rettet seg etter politiets instrukser når det gjaldt trafikken, og folk skal ha honnør for at de lot bilene sti hjemme til fordel for alle tilreisende».

Mens tilskuerne ventet på at kampen skulle starte, ble de underholdt av Stavanger Handelsstands kor og Gunnar Eide. Stemningen ble pisket opp på beste vis før lagene, Asker i sine svartstripede skjorter og røde bukser og Viking i sine vanlig blå-hvite drakter, entret banen. Mange var opptatt av å finne ut hvem Askers vinghalf Ragnar Rygel var. Han skulle nemlig samme kveld spille ishockeykamp for Gamlebyen mot Ørgryte i Oslo. Han var altså en allsidig og temmelig travel idrettsmann.

Tribunestemningen sank straks etter kampstart. Asker tok et klart initiativ i oppgjøret, men uten å sette noen baller bak Peder Svendsen i Viking-målet. Det var ikke tvil om at Asker var det klart beste laget inntil et kvarter sto igjen av spilletiden. Da kom Vikings kondisjon og styrke til sin rett. Tribunestemningen steg etter hvert som Vikingspillerne overtok mer og mer av kampen.

Fem minutter før kampslutt fikk Viking corner. Håkon Kindervåg la ballen i en fin bue mot Askers mål. Høyest i luften raget Vikings lynving Kåre Ingvaldsen. Med et presist pannetreff sendte han ballen knallhardt i mål. Begeistringsbrøl kunne formodentlig høres over det meste av sørfylket. Like etter hadde Ingvaldsen nær gjentatt prestasjonen, men med 1-0 seier var Vikings finaleplass sikret. At de fleste mente Asker hadde vært det beste laget, spilte ingen rolle.

Det var målene som telte, ble det understreket og understreket under kveldsfesten på Alstor. Eneste skåret i gleden var at senterløper Karl Bøe hadde fått et kne i låret, og var havnet på sykehus. Han måtte regne med minste tre dagers opphold, men alle trodde han ville være klar til finalen søndagen etter.

Folkevandring til cupfinalen

Var semifinalen blitt omfattet med stor interesse, var den likevel for ingenting å regne mot finalens. Reisebyrået Bennet satte opp 7 ekstrafly, mens jernbanen tilbød fram og tilbaketur til Oslo for 58 kroner. Det var halvparten av vanlig billettpris. Tusener satset på en Oslo-tur. I sin ukentlige morospalte, tok også Ajax opp den elleville reiselysten. I en epistel fortalte han at Vikings semifinaleseier over Asker, hadde kostet «konå til Haisen ei nye kåpe». Haisen ville i stedet bruke pengene på en finaletur...

Vikings trener, den tidligere Frankrikeproffen Georg Monsen, hadde fortalt på forhånd om sin fotballfilosofi. Han fryktet at spillerne var over formtoppen, men understreket sterkt at: «Ønskedrømmen min er det fullkomne direktespill. Ballen skal gjøre arbeidet uten unødvendige pauser med driblinger som stopper farten. Det krever bevegelse i laget. Hvis alle beveger seg i riktig posisjon, får vi det flytende, rytmiske spillet som utspiller et hvert forsvar».

Da dommer Øyvind Helgesen fra Li-Ull blåste til avspark i varmende høstsolen, var det omkring 32 000 tilskuere på tribunene i tillegg til kong Haakon, kronprins Olav og prins Harald. De opplevde at Viking tok ledelsen ved et overraskende langskudd fra Håkon Kindervåg før Kåre Ingvaldsen nikket inn 2-0 etter innlegg fra Jan Ørke. Mot slutten reduserte Lillestrøm en gang, men Viking red stormen av i sluttminuttene. For første gang var Viking blitt cupmestre.

Elleville rogalendinger stormet banen etter kampslutt selv om banespeakeren skrek ut: «Ikke spring ut på banen. Ikke tråkk på banen». Han ropte for døve ører. Tilskuerne bar sine helter på gullstol i elleville gledesdanser Nå var det ikke bare på banen at det ble utspilt sterke gledesscener. På tribunen omfavnet Vikingformann Martin Oanæs sin nestformann, Leif Paulsen, så hardt at Paulsen knakk ei tann uten at det affiserte noen av dem. Hvem talte vel de tapte tenner i seierens stund?

Da Viking ankom Stavanger torg kl 22.15 om søndagskvelden, hadde allerede nærmere 20 000 mennesker ventet et par timer i regnvær på å få hylle heltene. Senere ordfører Jan Johnsen ledet moroa og sørget for at stemningen var på et toppunkt da hver enkelt spiller ble presentert. Jubelen ville ingen ende ta. Det gjorde imidlertid presentasjonen. Da den var over, åpnet alle himmelens sluser seg og skyllet vekk hele publikumsmassen. Torget var ryddet i løpet av få minutter. Viking forflyttet seg til Atlantic hotell hvor kommunen hadde invitert til fest.