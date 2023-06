Utopia: Populær aktivitet blir tre ganger så stor

Silent disco i skogen i Bjergstedparken var en enorm suksess i fjor på Utopia. Etter prøveprosjektet i fjor, utvider arrangøren Silent disco-tilbudet til tre ganger så stort som i fjor.

Hva er silent disco? Silent disco er et konsept hvor man får utlevert et headset, hvor man velger en kanal med en type musikk som blir spilt. Her kan man velge mellom tre forskjellige sjangre eller tre forskjellige DJ-er som spiller live.

– Silent disco var uten tvil den mest populære aktiviteten under Utopia 2022. Med 200 hodetelefoner tenkte vi at det var mer enn nok kapasitet, men da flere og flere fikk nyss på at silent disco var i parken ble en enorm kø for å prøve dette ut. I år utvider vi derfor til 600 hodetelefoner og er veldig glad for at en stor aktør som Bouvet gjør dette mulig, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding.

– Silent disco er en stor satsing for Utopia, og i år som i fjor blir denne plassert i skogen i Bjergstedparken for å gi et mystisk uttrykk over det hele, forteller Utopia-sjefen.

Musikkfestivalen Utopia foregår i Bjergstedparken 25. og 26. august, og har allerede presentert navn som Karpe, Morten Abel med Stavanger Symfoniorkester, Ballinciaga, Anne-Marie (UK), Emma Steinbakken, Chris Holsten, Stavangerkameratene, Undergrunn og flere.

Under Utopia kunne folk høre på musikk med hodetelefoner. Det var populært, og tilbudet økes til årets festival i august. (Steffen Vidar Jenssen/Utopia)