Plan for visuell kunst vedtatt: - Målene er omfattende og ambisiøse

– Dette er et tydelig signal som etablerer Stavanger som en kunst- og kulturby, både regionalt og nasjonalt, sier Bjarne Kvadsheim (Sp), leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i en pressemelding.

I samarbeid med kunstfeltet har Stavanger kommune utarbeidet en plan for visuell kunst for perioden 2023–2027. Planen skal skape oversikt, peke på forbedringspunkter og se på muligheter. Målet er å forsterke Stavanger som kunstby.

Med forankring i Kulturplanen for Stavanger 2018-2025, hvor en av hovedsatsingene er «Å leve av kunst og kultur», skal Plan for visuell kunst bygge videre på kulturplanens visjon, hovedmål og perspektiv.

Kulturplanens visjon, hovedmål og perspekiv:

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.

En ambisiøs plan

Da planen ble vedtatt i Stavanger kommunestyre mandag, framhevet Kvadsheim (Sp) i sitt innlegg at kunstnerne som har sitt virke her i byen, trenger rammevilkår å jobbe ut ifra.

– Og det er akkurat dette planen vil gi dem. Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg forregionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister, sa Bjarne Kvadsheim (Sp), leder av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Bjarne Kvadsheim (Sp), leder av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. (Frode Olsen)

– Planen er utrolig god og gjennomført, noe jeg unner kunstnere i Stavanger å ta del i. Feltet har vært med på utviklingen av alle områder i planen fra starten av, noe som gjør at målene er omfattende og ambisiøse. Jeg syns det er ordentlig kjekt at dette viktige arbeidet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Styreleder Espen Birkedal i Norske Billedkunstnere Rogaland (NBK-R) sier at de er glade for å ha vært en del av prosessen til plan for visuell kunst.

– Planen skaper et godt grunnlag for å fortsette arbeidet med å styrke det visuelle feltet i Stavanger.

Kultursjefen: - Et stort steg i riktig retning

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i Stavanger kommune er fornøyd med at kommunestyret har stilt seg bak at kommunen skal prioritere nærhet til kunstopplevelser.

– Det er kommunens rolle å bygge opp om ytringsfrihet og demokrati ved å ha rammevilkår for produksjon av fri kunst, og sørge for at kunstnerne og institusjonene får utføre sitt samfunnsoppdrag på et faglig og selvstendig grunnlag. Her har kommunestyret stilt seg bak at vi skal prioritere nærhet til kunstopplevelser, og at kunstnerne har bedre arbeidsvilkår.

Kultursjef i Stavanger kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen. (stavanger kommune)

Hun understreker samfunnsnytten kunsten har for innbyggerne i Stavanger kommune.

– Dette er et stort steg i riktig retning for å få fram den samfunnsbyggende betydningen kunst har i samfunnet vårt, og hva kommunen kan bistå med for å legge til rette for nødvendige rammevilkår, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Hanne Ueland, direktør ved Stavanger kunstmuseum, sier at Plan for visuell kunst er en anerkjennelse av den visuelle kunstens betydning i Stavanger kommune.

– Planen er en tydeliggjøring av hvor viktig det er å satse på utviklingen av kunstfeltet. Vi trenger kunstnere i Stavanger, og vi trenger en reell styrking av kunstinstitusjonene som skal ivareta kunstarven og formidle kunst til befolkningen, sier Ueland, som også er glad for at planarbeidet har ført til en styrking av samarbeidet og en felles visjon for kunstens rolle blant aktørene i Stavangers kunstliv.

Hanne Beate Ueland Hanne Ueland, direktør ved Stavanger kunstmuseum. (Elisabeth Tønnessen/MUST.)

